На месте старой котельной в Ужгороде пеереселенцы с Донбасса построят многоэтажку

26.09.2016 (09:01)

Переселенцы из зоны АТО хотят построить в Ужгороде пятиэтажку

В Ужгороде вместо старой котельной переселенцы из зоны АТО хотят построить пятиэтажку на 38 квартир. Местные власти поддержали такую инициативу.

— Ужгород является одним из городов, которые отказались от центрального отопления. Так как нет центрального отопления, котельные приходят в упадок, валятся, рушатся. Мы увидели в этом возможность построить на месте котельной жилой дом для переселенцев, — говорит глава правления организации «Закарпатье-Донбасс» Константин Блажевич.

Переселенцы планируют построить на этом участке пятиэтажный дом. Высотность не может быть большей из-за сейсмической активности в регионе, да и площадь участка ограничена, поэтому квартир будет всего 38. Но и такой проект потребует от луганчан и донетчан приличного финансирования. Стоимость 1 «квадрата» жилья составит 400-450 долларов.

Новый дом хотят строить по всем правилам энергосбережения – с солнечными панелями, тепловым насосом и прочими энергоэффективными технологиями.

На данный момент проект находится на стадии согласования с ужгородскими властями. Во время сессии было выдано право аренды на два года на здание котельной. То есть документы по земельному участку пока не получены, как и разрешение на строительство пятиэтажного жилого дома. К тому же, переселенцы ищут источник финансирования для своей идеи.

Константин Блажевич отметил, что на сегодня в Ужгороде проживает около тысячи семей переселенцев.

Вынужденные переселенцы на Закарпатье. Проблемы новой жизни