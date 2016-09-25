Убийца двух полицейских успел "засветиться" онлайн в ВКонтакте (ФОТО)

26.09.2016 (18:10)

Убийца уже успел "засветиться" онлайн в своем аккаунте ВКонтакте

Александр Пугачев вчера убил двух патрульных. Но в течении дня, его задержали в больнице им. Мечникова, куда он пришел с ранениями.

Убийца уже успел "засветиться" онлайн в своем аккаунте ВКонтакте. Пугачев несколько раз заходил в сеть с мобильного устройства, где попросил о помощи. Также он написал, что "сделал все, как передал комбат".

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что подозреваемый в убийстве двух полицейских в Днепре экс-боец роты МВД "Торнадо" Александр Пугачев находится в числе тех "торнадовцев", которых защищает нардеп от "Самопомочі" Семен Семенченко.

Соответствующая информация появилась в Facebook на странице Матиоса.

Комментируя трагическую смерть правоохранителей, он напомнил о резонансном судебном процессе по делу "Торнадо": "Вынужден сказать только одно. Полицейские, все граждане должны знать и помнить – именно таких подонков, как "торнадовец" Пугачев "Гамми" активно защищал и защищает нардеп Семен Семенченко (он же Гришин)!".

Менее чем за год денежная компенсация в случае смерти была выплачена семьям 10 сотрудников Национальной полиции Украины.

Об этом на информационный запрос «Обозревателя» рассказали в департаменте финансового обеспечения и бухгалтерского учета Нацполиции.

В департаменте отметили, что в период с 7 ноября 2015 года (когда вступил в силу Закон «О Нацполиции») по 5 сентября «одноразовая денежная помощь в случае гибели (смерти) выплачена по 10 полицейским».

Денежные выплаты осуществлялись по таким регионам:

Запорожская область – 2 правоохранителя,

г. Киев – 2,

Киевская область – 2,

Ровенская область – 2,

Хмельницкая область – 1,

Государственное учреждение «Центр обслуживания подразделений» Нацполиции – 1.

Общая сумма компенсации семьям погибших полицейских составила – 4 миллиона 260 тысяч гривен.