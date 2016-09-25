Памятная доска на Невицком замке, установленная в 1939 году (ФОТО)

26.09.2016 (20:15)

Время основания Невицкого замка неизвестно

В 1939 году Венгерская туристическая ассоциация на развалинах Невицкого замка установила памятную доску.

Фото на своей странице в сети Фейсбук опубликовала сообщество Transcarpathian Heritage.

Надпись на доске (на венгерском):

«Nevickevár alapításának ideje ismeretlen. Valószínűleg a tatárjárás után épült és királyi vár volt. Róbert Károly 1312-ben Drugeth Jánosnak, Rudolf király 1580-ban Drugeth Györgynek adományozta. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 1644-ben elfoglalta és lerombolta. A Drugeth-család fiágának kihaltával (1684) leányágon Bercsényi Miklósé lett. 1711 óta a kincstár tulajdona.Ezt az emléktáblát II. Rákóczi Ferenc hűséges vezérének, Gróf Bercsényi Miklósnak emlékezetére, az elszakított északkeleti Felvidék visszatérésének esztendejében emelte a

Magyar Turista Egyesület»

Перевод (русский):

«Время основания Невицкого замка неизвестно. Вероятно, он был построен после монгольского нашествия, как королевский замок. В 1312 году Карл Роберт пожертвовал замок Яношу Друґету, а в 1580 году король Рудольф — Дьердя Друґету. Замок был завоеван и разрушен в 1644 году трансильванским князем Дьердя и Ракоци. После вымирания мужской линии рода Друґетов (в 1684 году), перешел по женской линии к Миклошу Берчени. С 1711 года замок находился в собственности казны. Эта мемориальная доска установлена Венгерской туристической ассоциацией в год возвращения Северо-восточного нагорья — в память о графа Миклоша Берчени, соратника Ференца II Ракоци.»

* * *

Фотография из статьи Тихомира Вьорьоша «Kárpátaliai Kirándulásunk» («Путешествия Закарпатьем»), опубликованной в журнале «Turisták Lapja» (8 число, 1939 год)

Румыния начинает строительство моста через Тису в Закарпатье