На Закарпатье детям будут проводить сложные операции (ВИДЕО)

|Уникальные ортопедические операции будут проводить детям на Закарпатье
Уникальные ортопедические операции при искривлениях позвоночника и сколиозе в ближайшее время будут проводить детям на Закарпатье. Это станет возможно благодаря сотрудничеству с венгерской университетской клиникой в г. Пейч и поддержке благотворительного фонда S.А.R.А.
Закарпатская областная детская больница получит необходимое оборудование благодаря благотворительному фонду S.А.R.А. и меценатам.
В воскресенье, 25 сентября, в Мукачево подписали меморандум с участием руководства департамента здравоохранения Закарпатской ОГА, областной детской больницы, благотворительного фонда S.А.R.А. (США и Венгрия), университета м.Пейч (Венгрия) и мэрии.
Как отметил главный врач ОДБ м. Мукачево Евгений Жупан, совместно с венгерскими медиками в областной детской больнице уже проведено более 250 оперативных вмешательств разной степени сложности.
В настоящее время около сотни маленьких закарпатцев с различными патологиями позвоночника и сколиозами нуждаются в помощи.
По окончании встречи в фойе травматологического отделения была открыта памятная благодарственная мемориальная доска меценату Алексу Ровту.
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