На Закарпатье детям будут проводить сложные операции (ВИДЕО)

27.09.2016 (11:14)

Уникальные ортопедические операции будут проводить детям на Закарпатье

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Уникальные ортопедические операции при искривлениях позвоночника и сколиозе в ближайшее время будут проводить детям на Закарпатье. Это станет возможно благодаря сотрудничеству с венгерской университетской клиникой в ​​г. Пейч и поддержке благотворительного фонда S.А.R.А.Закарпатская областная детская больница получит необходимое оборудование благодаря благотворительному фонду S.А.R.А. и меценатам.В воскресенье, 25 сентября, в Мукачево подписали меморандум с участием руководства департамента здравоохранения Закарпатской ОГА, областной детской больницы, благотворительного фонда S.А.R.А. (США и Венгрия), университета м.Пейч (Венгрия) и мэрии.Как отметил главный врач ОДБ м. Мукачево Евгений Жупан, совместно с венгерскими медиками в областной детской больнице уже проведено более 250 оперативных вмешательств разной степени сложности.В настоящее время около сотни маленьких закарпатцев с различными патологиями позвоночника и сколиозами нуждаются в помощи.По окончании встречи в фойе травматологического отделения была открыта памятная благодарственная мемориальная доска меценату Алексу Ровту.