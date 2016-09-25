Владельцев авто с иностранной регистрацией ждет неприятный сюрприз

|Владельцев нерастаможенных авто ожидают неприятные сюрпризы
Владельцев нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией в Украине ожидают неприятные сюрпризы, которые готовит фискальная служба.
Немецкий финансист и блоггер Сергей Креймер «порадовал» владельцев нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией в Украине некоторыми интересными новостями из ГФС.
По его словам, на данный момент ГФС готовит списки всех ввезённых автомобилей в режиме «временного ввоза и транзита» по состоянию на 01.10.2016 начиная с 01.01.2007 г.
Все автомобили, которые нарушили таможенный режим более чем на 48 часов, будут переданы в розыск. А еще с 01.11.2016 планируют запустить систему «автоматического анализа режимов» и подача в розыск будет производиться автоматически, заявляет Сергей Креймер.
По его словам, уже выявлены явные рекордсмены из Болгарии и Литвы, которые ввезли более 2000 авто на одно юрлицо. Обнаружены также 70 автомобилей из Канады, 85 автомобилей из Дубая. Абсолютным же рекордсменом является литовская контора, которая ввезла более 3800 автомобилей в режиме «ВВ».
По всем юридическим лицам, нарушившим режим «ВВ», отправляются запросы в налоговые органы страны регистрации для проведения дополнительных проверок.
Все постановления будут исключительно по 485 ТКУ. При неуплате штрафа по 485 ТКУ в течении 5 рабочих дней будут ходатайствовать об аресте имущества, кроме самого автомобиля.
С октября будут проводится совместные рейды с полицией, а также тестирование системы автоматического выявления автомобилей с иностранной регистрацией на пунктах "поток".
С иностранцами, которые ввезли автомобиль на территорию Украины, также будут разбираться путём взыскания штрафов в стране постоянного резиденства.
«Умников» на авто с болгарской регистрацией которые повесили себе аналогичные украинские номера, будет разбор согласно УК и «никаких больше шуток», констатирует блоггер.
А вот всем, кто ввёз более одного автомобиля - отдельный привет в виде статьи УК.
И очень сильно пострадают те, кто использует автомобиль в коммерческих целях на территории Украины, добавляет Сергей Креймер.
Как ездить на автомобиле «двойнике» без «растаможки»?
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Комментарии
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Давно пора вымести поганой метлой этот металолом,ввозимой хитрожопыми жлобами и не платящими государству растаможку.Скоро будет невыгодно ездить на иностранных номерах.