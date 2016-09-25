Владельцев авто с иностранной регистрацией ждет неприятный сюрприз

28.09.2016 (11:40)

Владельцев нерастаможенных авто ожидают неприятные сюрпризы

Владельцев нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией в Украине ожидают неприятные сюрпризы, которые готовит фискальная служба.

Немецкий финансист и блоггер Сергей Креймер «порадовал» владельцев нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией в Украине некоторыми интересными новостями из ГФС.

По его словам, на данный момент ГФС готовит списки всех ввезённых автомобилей в режиме «временного ввоза и транзита» по состоянию на 01.10.2016 начиная с 01.01.2007 г.

Все автомобили, которые нарушили таможенный режим более чем на 48 часов, будут переданы в розыск. А еще с 01.11.2016 планируют запустить систему «автоматического анализа режимов» и подача в розыск будет производиться автоматически, заявляет Сергей Креймер.

По его словам, уже выявлены явные рекордсмены из Болгарии и Литвы, которые ввезли более 2000 авто на одно юрлицо. Обнаружены также 70 автомобилей из Канады, 85 автомобилей из Дубая. Абсолютным же рекордсменом является литовская контора, которая ввезла более 3800 автомобилей в режиме «ВВ».

По всем юридическим лицам, нарушившим режим «ВВ», отправляются запросы в налоговые органы страны регистрации для проведения дополнительных проверок.

Все постановления будут исключительно по 485 ТКУ. При неуплате штрафа по 485 ТКУ в течении 5 рабочих дней будут ходатайствовать об аресте имущества, кроме самого автомобиля.

С октября будут проводится совместные рейды с полицией, а также тестирование системы автоматического выявления автомобилей с иностранной регистрацией на пунктах "поток".

С иностранцами, которые ввезли автомобиль на территорию Украины, также будут разбираться путём взыскания штрафов в стране постоянного резиденства.

«Умников» на авто с болгарской регистрацией которые повесили себе аналогичные украинские номера, будет разбор согласно УК и «никаких больше шуток», констатирует блоггер.

А вот всем, кто ввёз более одного автомобиля - отдельный привет в виде статьи УК.

И очень сильно пострадают те, кто использует автомобиль в коммерческих целях на территории Украины, добавляет Сергей Креймер.

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