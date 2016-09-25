Полторак сделал резонансное заявление о мобилизации

|В Минобороны заявили о нехватке на фронте около 14 тысяч военных
Руководитель пресс-службы Министерства обороны Украины Вильен Подгорный заявил о нехватке на фронте около 14 тысяч военных, отметив, что их могут доукомплектовать за счет следующей волны мобилизации до конца 2016 года.
Об этом он сказал в комментарии одному из украинских телеканалов.
При этом Подгорный подчеркнул, что призванных на срочную службу, как и раньше, отправлять в зону проведения АТО не будут.
"Насколько я понимаю, решение было принято. Украине нужно призывать дополнительных солдат... Вероятность следующей волны очень велика", - заявил представитель Минобороны.
Военный резерв Украины составляет более 85 тыс. граждан. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.
"На сегодняшний день службу в военном резерве Вооруженных сил Украины проходят более 85 тыс. граждан", - сказал Чернобай.
Представитель Минобороны рассказал, что в ВСУ начались масштабные тактические учения с боевыми стрельбами с участием военнослужащих, которые входят в состав оперативного резерва первой очереди. Эти учения являются логическим продолжением сборов резервистов, которые прошли на базе 9 бригад ВСУ с участием более 8 тыс. человек.
"Военнослужащие отработают ведение оборонительного и наступательного боя, осуществление марша, преодоление водных преград различными способами", - отметил представитель оборонного ведомства.
По его словам, результатом проведения очередного этапа учебных сборов с резервистами также станет их участие в бригадных и тактических учениях с боевыми стрельбами.
Чернобай добавил, что на период сборов резервисты поставлены на все виды обеспечения без потери ими места работы.
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статья интересная и написано хорошо, большое спасибо