Полторак сделал резонансное заявление о мобилизации

28.09.2016 (11:54)

В Минобороны заявили о нехватке на фронте около 14 тысяч военных

Руководитель пресс-службы Министерства обороны Украины Вильен Подгорный заявил о нехватке на фронте около 14 тысяч военных, отметив, что их могут доукомплектовать за счет следующей волны мобилизации до конца 2016 года.

Об этом он сказал в комментарии одному из украинских телеканалов.

При этом Подгорный подчеркнул, что призванных на срочную службу, как и раньше, отправлять в зону проведения АТО не будут.

"Насколько я понимаю, решение было принято. Украине нужно призывать дополнительных солдат... Вероятность следующей волны очень велика", - заявил представитель Минобороны.

Военный резерв Украины составляет более 85 тыс. граждан. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

"На сегодняшний день службу в военном резерве Вооруженных сил Украины проходят более 85 тыс. граждан", - сказал Чернобай.

Представитель Минобороны рассказал, что в ВСУ начались масштабные тактические учения с боевыми стрельбами с участием военнослужащих, которые входят в состав оперативного резерва первой очереди. Эти учения являются логическим продолжением сборов резервистов, которые прошли на базе 9 бригад ВСУ с участием более 8 тыс. человек.

"Военнослужащие отработают ведение оборонительного и наступательного боя, осуществление марша, преодоление водных преград различными способами", - отметил представитель оборонного ведомства.

По его словам, результатом проведения очередного этапа учебных сборов с резервистами также станет их участие в бригадных и тактических учениях с боевыми стрельбами.

Чернобай добавил, что на период сборов резервисты поставлены на все виды обеспечения без потери ими места работы.

Безвизовым режимом с Евросоюзом не сможет воспользоваться большинство украинцев