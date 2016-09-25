Девять «неприятных реалий» войны на Донбассе

28.09.2016 (13:36)

Об этом Марчук написал на странице в Facebook

Представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук назвал девять реалий о войне на Донбассе и переговорном процессе с Россией.

Об этом он написал на странице в Facebook.

По его словам, первая реалия такова, что Украина на Донбассе воюет с военными подразделениями, командирами которых являются офицеры и генералы российских Вооруженных сил. Однако РФ это не признает, поэтому ни одна сделка не будет иметь реального значения.

"Россия официально не признает себя страной-агрессором и не признает, что ее регулярные войска находятся на территории Украины. Россия не берет и не возьмет для рассмотрения ни одного проекта договорного документа, в котором будет малейший намек на ее участие в войне на Донбассе, до тех пор, пока Путин будет все отрицать. Вместе с тем ни одна сделка на эту тему без участия России нет никакого реального значения", - написал Марчук.

Он подчеркнул, что все украинские участники "Минска" и представители СММ ОБСЕ не могут повлиять на такую позицию России до тех пор, пока ее официально публично отстаивает российский президент.

Второй реалией является то, что лидеры "ЛДНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий и сами боевики не заинтересованы в урегулировании ситуации на украинских условиях, так как знают, что их ожидает тюремное заключение.

Третья реалия, по словам Марчука, это то, что ни НАТО, ни США не направят в Украину свои военные подразделения для войны против России.

"Боится ли Путин украинского военного, экономического, информационного потенциалов? Нет, не боится. Боится Путин потерять свой пост в ближайшее десятилетие? Нет, не боится", - отметил он.

Реалия четвертая – Украина сама не сможет победить РФ в этом конфликте без огромных жертв.

"Может ли Украина один на один выстоять против России в военном смысле… Нет, без огромных жертв не сможет. Выстоять сможет только при консолидированной международной поддержке стран-членов НАТО и в первую очередь США, Великобритании, ФРГ и некоторых других стран при высокой консолидации украинского народа и значительном усилении оборонно-безопасного, информационного и экономического потенциалов Украины", - считает Марчук.

Пятая реалия – Путин уверен, что президент США Барак Обама в этом году заканчивает свое президентство и, "скорее всего, не пойдет на резкие международно политические решения".

Также "на руку" Путину играет падение рейтинга канцлера ФРГ Ангелы Меркель и выход Британии из ЕС.

"Заинтересован ли Путин в дальнейшей дезинтеграции ЕС и ослаблении проукраинской коалиции в ЕС? Да, заинтересован", - написал Марчук.

Шестой реалией является то, что Путин не будет соблюдать правила международного поведения и придерживаться выполнения Минских соглашений.

"Действенным может быть только эффективный международный механизм невоенного принуждения России к миру. Воевать с Россией за Украину никто не будет", - подчеркнул Марчук.

Реалия седьмая: "Будет ли действенным любой международный формат без участия в нем России? Не будет. И никто сейчас на такой формат не пойдет".

Восьмой реалией, по словам Марчука, является то, что прибытие "в Украину миротворческой миссии ООН маловероятно".

Девятая реалия, по мнению Марчука, отсутствие страхов у российского президента.

"Чего Путин боится как Президент России? Ничего. Он убежден, что никто не пойдет войной против России и у власти он будет столько, сколько захочет. Что сегодня больше всего тревожить В.Путина как президента? Международные санкции? Международная изоляция? Крах российской экономики? Разоблачение его личных капиталов? Потеря личного рейтинга в России? Как без потерь выйти из Сирии, из Украины? Развал России как государства? Да, такие сомнения и тревоги, скорее всего, есть", - отметил он.

Марчук добавил, что есть еще "несколько неприятных реалий, которые также нужно четко осознавать".

При этом он отметил, что, несмотря на это, необходимо делать "шаги" хотя бы для "частичной разгрузки линии фронта".

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