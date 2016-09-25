Полный провал российской авантюры в Сирии - New York Times

28.09.2016 (14:51)

Похоже Путин с этим не согласен

Российский президент Путин не смог с помощью военной авантюры в Сирии заставить Запад пойти на уступки по Украине и считать Россию (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) "сверхдержавой".

Если сравнить две карты Сирии - одну за прошлый сентябрь, когда российские войска только вторглись в страну, охваченную хаосом войны, и вторую с данными за сегодня - то можно заметить, что линии фронта остались почти такими, как были.

Россия смогла заморозить свои интересы, при этом не меняя ничего на фронте. Но сотни авиаударов, десятки потерь и месяцы дипломатии не помогли ей защитить свои интересы. Конфликт остается в тупике, ключевые регионы до сих пор пребывают под контролем оппозиционных групп, а силы правительства не могут их захватить.

Об этом на страницах авторитетной газеты New York Times пишет политический обозреватель Макс Фишер.

По его мнению, Путин получил для себя место за столом, за которым решается будущее Сирии. Но он так и не смог использовать ближневосточную страну для сближения России с западными правительствами, которые до сих пор давят на нее экономическими санкциями. Также ближневосточная авантюра не помогла сплотить российскую общественность.

Хотя американцам кажется, что Путин одерживает победу за победой на Ближнем Востоке, диктуя свои условия как союзникам, так и соперникам, аналитики говорят, что в реальности его успехи гораздо скромнее.

Эксперт Института международных отношений в Праге Марк Галеотти отметил, что с точки зрения стратегических выгод, Россия получила немного. Легко заметить, где Москва не оправдала ожиданий. Путин, кажется, надеялся, что сможет использовать Сирию для того, чтобы сделать Россию "важной силой". Вторжение должно было стать сигналом как для Запада, так и для бывших советских республик, которые с напряжением наблюдают за военной агрессией Москвы против Украины.

"Если Россия хочет иметь влиятельный вид, ей стоит помогать своим клиентам, особенно когда у нее их осталось так мало", - пояснил Галеотти.

Но российская военная сила не принесла победу ее сирийскому союзнику, который все больше полагается на иранских офицеров и проправительственных боевиков. Также Путин не смог заставить Запад ему подчиниться.

В прошлом году во время заседания Генеральной ассамблеи ООН он призвал мир присоединиться к нему в формировании широкомасштабной международной коалиции против экстремизма. Аналитики подозревали, что Путин хочет заставить США и ЕС снять санкции и пойти на уступки по Украине в обмен на российскую помощь в Сирии. Но за целый год никто так и не присоединился к путинской коалиции и уступок тоже не было.

Как отмечает автор, российские государственные СМИ пытались изобразить вторжение в Сирию как доказательство величия России. Но в отличие от войны против Украины, которая повысила рейтинг Путина, сирийская авантюра не вызвала широкого народного интереса. А в начале этого месяца парламентские выборы показали рост апатии у россиян.

Добавлю, что недавнее уничтожение российскими военными гуманитарного конвоя и бомбежки Аллепо, наоборот, резко настроили весь Запад против России.

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