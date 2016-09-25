СБУ нашла в Ужгороде арсенал боеприпасов в орендованной квартире (ФОТО)

29.09.2016 (18:44)

Сотрудники спецслужбы обнаружили в ужгородской квартире боеприпасы

В одной из ужгородских квартир сотрудники спецслужбы обнаружили в одной из квартир многоквартирного дома почти сто патронов различного калибра, четыре бронежилеты, шесть военных касок, девять комплектов отечественной полевой формы, бинокли и тому подобное.

Правоохранители установили, что арендаторы жилья выехали за пределы области.

Боеприпасы и снаряжение изъяты. Продолжаются неотложные оперативные действия для задержания злоумышленников.

Пресс-центр СБ Украины

На улицах Мукачева можно свободно купить боевые гранаты (ФОТО)