СБУ нашла в Ужгороде арсенал боеприпасов в орендованной квартире (ФОТО)

|Сотрудники спецслужбы обнаружили в ужгородской квартире боеприпасы
В одной из ужгородских квартир сотрудники спецслужбы обнаружили в одной из квартир многоквартирного дома почти сто патронов различного калибра, четыре бронежилеты, шесть военных касок, девять комплектов отечественной полевой формы, бинокли и тому подобное.
Правоохранители установили, что арендаторы жилья выехали за пределы области.
Боеприпасы и снаряжение изъяты. Продолжаются неотложные оперативные действия для задержания злоумышленников.
Пресс-центр СБ Украины
На улицах Мукачева можно свободно купить боевые гранаты (ФОТО)
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