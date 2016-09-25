В Венгрии заживо сгорел заробитчанин из Закарпатья (ФОТО)

30.09.2016 (10:25)

В ужасном пожаре в Венгрии погиб сезонный рабочий из Береговщины

В приграничном венгерском селе Лоня произошел ужасный пожар - как стало известно, в огне погиб 56-летний мужчина из Береговщины.

Пожар случился во вторник 27 сентября, свидетели рассказывают, что мужчина, житель села Горонглаб, был сезонным рабочим. Жил в помещении, которое было аварийным. В ту роковую ночь находился в доме один. Когда соседи и родной брат увидели пламя, то было уже поздно - огонь был настолько велик, что они не смогли войти внутрь.

"Дом площадью 240 квадратниx метров был уничтожен огнем. Пожарные сделали все возможное, чтобы спасти человека, однако к тому времени уже обвалилась крыша", - сообщил пресс-секретарь районного управления по ликвидации надзвичайниx ситуаций Имре Дока.

Тело погибшего пожарные нашли уже под завалами. Сейчас расследуют причины и обстоятельства трагедии. Считается, что причиной пожара может быть курение в помещении.

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