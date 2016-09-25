Работника Главного управления юстиции Закарпатья поймали пьяным за рулем (ВИДЕО)

30.09.2016 (10:58)

В горотделе человек начал вести себя агрессивно и неадекватно

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Вчера около 5 часов вечера ужгородские патрульные остановили автомобиль "KIA Cerato", водитель которого ПДД. Предъявить водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортное средство мужчина отказался. К тому же, имел признаки алкогольного опьянения.Полицейские доставили гражданина в Ужгородский городской отдел полиции для установления личности нарушителя и составления соответствующих админматериалов.В горотделе человек начал вести себя агрессивно и неадекватно, выражался нецензурной лексикой, нарушал общественный порядок.В результате на водителя составили протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), админпротокол за мелкое хулиганство и вынесли постановление за управление авто без соответствующих документов.Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку УПП.Как стало известно, мужчина является работником Главного управления юстиции в Закарпатской области.За текущий месяц патрульные составили уже 110 протоколов за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.