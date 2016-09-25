Два нелегала из Индии пытались попасть из Закарпатья в Венгрию (ФОТО)

30.09.2016 (14:43)

На Закарпатье пограничники задержали двох нелегальных мигрантов

Двух нелегальных мигрантов задержали сегодня пограничники отдела «Косино» Мукачевского отряда вблизи границы с Венгрией.

К заветной Европы, иностранцы, которые решили незаконным способом пересечь границу, не дошли всего 40 метров. Во время проверки оказалось, что документов, удостоверяющих личность у иностранцев отсутствуют. По словам задержанных стало известно, что они являются выходцами из Индии и намеревались попасть в одну из стран Евросоюза. Для проведения фильтрационных мероприятий, а также составление необходимых админпротоколов мужчин доставлены в отдел пограничной службы.

Правовую оценку действиям иностранцев будет определять суд. Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к организации переправки иностранцев через границу.

Напомним, что вчера утром пограничники этого же отдела задержали одного гражданина Индии, который также не имел при себе никаких документов.

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