Ким Кардашьян заявилась на Неделю моды в Париже практически голой (ФОТО)

30.09.2016 (17:17)

Ким Кардашьян в "дырявом" платье

Известная реалити-дива Ким Кардашьян решила прийти на Неделю моды в Париже, если ли не голой, то не много одетой...

Среди папарацци этот ее образ уже получил название «голого», ведь платье действительно мало что скрывает...

Американская модель и эпатажная женщина Ким на показе Balmain выделилась среди всех присутствующих, как она это любит и умеет делать. Она прибыла в очень откровенном вязаном платье, которое вовсе не прикрывало фигуру женщины, а служила скорее для еще большего подчеркивания ее изгибов. Под нее, (слава Богу) знаменитость надела нюдовое белье, которое едва было заметно.

Платье было сшито специально для Ким креативным директором Balmain. Рядом с эпатажной знаменитостью постоянно были ее сестра Кортни и мама Крис Дженнер, которые заняли первые ряды в зале.

Ким Кардашьян вышла на люди с голой м#ндой (ФОТО +18)