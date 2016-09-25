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Интимные фантазии болельщиц на стадионе попали в прямой эфир (ВИДЕО)

30.09.2016 (18:31)
Девушки в красках начали представлять, как бы это выглядело в постели
Девушки в красках начали представлять, как бы это выглядело в постели
Курьезный эпизод произошел на одном из турниров по стрельбе из лука. Камера на стадионе словила юных болельщиц в тот момент, когда они делились друг с дружкой интимными фантазиями. Фанаток так восхитили спортсмены в тот момент, когда они натягивают лук, перед самой стрельбой, что в красках начали представлять, как бы это выглядело в постели, не зная, что попали в эфир и картинка транслируется на стадионе. Предлагаем своим читателям насладиться конфузным видео.

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UA- Reporter.com
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