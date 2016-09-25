Евросоюз загнется, как загнулся СССР - Украине не стоит лезть в это ярмо

30.09.2016 (18:46)

Виктор Суворов рекомендовал Украине не стремиться к членству в Евросоюзе

Известный писатель рекомендовал Украине не стремиться к членству в Евросоюзе

Известный писатель, бывший советский разведчик ВИКТОР СУВОРОВ (Владимир Резун) полагает, что у Евросоюза нет будущего из-за чудовищной бюрократии, которая парализует всякую инициативу. Во второй части своего интервью "Апострофу", писатель рассказал, что, будучи гражданином Великобритании, во время референдума Brexit поддержал выход страны из ЕС для того, чтобы избавить ее от влияния "комиссаров в Брюсселе", которых никто не выбирал и которые штампуют непонятные законы. ВИКТОР СУВОРОВ призвал украинцев не стремиться к членству в Евросоюзе, а поднимать страну без посторонней помощи, как это сделала Западная Германия после войны.

- Вы проживаете в Великобритании. Недавно там прошел референдум Brexit по вопросу отделения от Евросоюза. Какие настроения сейчас в стране?

- Существуют два подхода к европейскому единству. Сама идея была правильная: давайте отменим все границы — едешь из Франции в Бельгию и не замечаешь, где граница. Но эта правильная идея потихоньку пошла по другому руслу. В Брюсселе посадили комиссаров, которых никто не выбирал. Комиссаров мы в Советском союзе, кстати, проходили. Допустим, здесь в Британии есть парламент, где сидят люди, которых я могу любить или не любить, но я знаю, кто они. Но существует еще Европарламент. И я не знаю, что за люди там сидят, что они решают, но по этим законам я должен жить. Вот принимается какое-то решение, и это решение должно переводиться на все языки со всех языков. Допустим, с эстонского на греческий, на испанский, на болгарский и так далее. Это же чудовищная бюрократия. Сидят совершенно безответственные люди, которые тратят громадные средства и штампуют странные законы.

- Например?

- Возьмем Грецию. Эта страна славилась своими оливковыми рощами, которые росли тысячи лет. Оливковое масло было для Греции приоритетом номер один. Номером два было судостроение. Приходит Европа и диктует свои условия: за вырубку оливковых рощ мы платим столько-то денег. И люди вырубают рощи. А чтобы снизить конкуренцию, европейцы запретили Греции кораблестроение. И Греция сейчас банкрот. Просит деньги у Европы, а европейцы ненавидят греков за то, что они попрошайничают. Вот что натворили бюрократы в Брюсселе! А британское отношение к этому следующее: ребята, давайте сделаем так, чтобы экономика была под контролем национальных парламентов, которые отчитываются перед народом. А не перед бюрократами, которые ни перед кем не отчитываются. Пусть будет свободное пространство для перемещения людей и капиталов. Но комиссары, которые будут диктовать людям свои условия, нам не нужны. Народ Британии не против европейского объединения. Народ Британии против дурацких законов, которые регулируют, какой сорт яблок нужно иметь, какая кривизна бананов должна быть и какие болота следует осушать. Вы только подумайте, из Брюсселя говорят, какие болота нам нужно осушать. А может, их вообще не нужно осушать. В Британии и без того хватает земли. То есть решение британцев на референдуме направлено на то, чтобы сохранить европейское сотрудничество, но выйти из под контроля этой дикой бюрократии.

- В Украине опасаются, что Brexit может повлиять на отношения между Украиной и Евросоюзом.

- У меня много друзей в Болгарии. Десять лет назад Болгария вступила в Евросоюз. Там сейчас народ испытывает жесточайшее разочарование. Приехали богатенькие ребята из западных стран. Они скупили по дешевке все предприятия, а потом их закрыли, чтобы не было конкуренции. И эти заводы стоят. Украине следует стремиться в Европу, чтобы иметь свободное перемещение капиталов и людей. Чтобы люди могли спокойно поехать в Рим или в Париж. Однако под ярмо брюссельской бюрократии лезть не стоит.

- Я правильно понимаю, что вы поддерживаете безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом, но не рекомендуете добиваться членства в ЕС?



- Если Евросоюз изменится, то пожалуйста. Но послушайте, вот был Советский союз как союз республик. И Евросоюз — это тоже союз республик. Советским союзом правили комиссары, которых никто не выбирал. И Европой тоже правят комиссары, которых никто не выбирал. Советский союз загнулся из-за того, что в нем была плановая экономика. И Евросоюз загнется из-за того, что тут плановая экономика. Так вот, Украина вышла из Советского союза и рвется сейчас под контроль евробюрократов. Зачем?

- Вы полагаете, что будущего у Евросоюза нет?

- Абсолютно верно. У него нет будущего. Успешные люди отсюда бегут. Если у человека есть какая-нибудь хорошая идея, он уезжает в Калифорнию. Это самая свободная экономическая зона Соединенных Штатов. Потому что бюрократия душит инициативу. Совершенно безответственные и ненужные законы, которые они вводят, тормозят развитие стран. Если поставить книжную полку от одной стенки до другой — на нее поместятся своды законов о том, как построить дом. Колоссальное количество законов, которые противоречат друг другу. Например, согласно одной книге водосток должен быть одним. А согласно другой книге — другим. Однажды нам всем, живущим в Великобритании, пришло письмо о том, что газовая плита должна соответствовать определенным европейским стандартам. Заплатите 500 фунтов - и мы вам переделаем. Так решили в Брюсселе. И вся Британия заплатила по 500 фунтов за переделку газовых плит. Прошло три года и нам сказали, что нужно заплатить еще 300 фунтов, потому что в предыдущем законе были допущены какие-то оплошности. Они их допустили, а платить должны мы! И тогда народ Британии сказал — не надо! Я на референдум пришел рано утром, но толпа уже стояла, чтобы проголосовать...

- Вы проголосовали за выход Британии из ЕС?

- Конечно! Я - гражданин Британии и я проголосовал против всех этих бюрократов.

- А стоит ли Украине рассчитывать на помощь такого Евросоюза?

- Нет! Украина - это великая страна. Ее можно сделать самой мощной страной Европы, по крайней мере, столь же мощной, как Великобритания, Франция и Германия. И Украина. Вот он - наш уровень. Все зависит от украинского народа. На чужого дядю нам рассчитывать ни в коем случае нельзя. Нами помыкают, нам ставят какие-то условия - мы вас примем, мы вас не примем... Да забить на все это! Сказать: "Ребята, мы поднимемся сами". Давайте опять вспомним Западную Германию после войны. Разрушенная, униженная разграбленная страна. Миллионы погибших мужиков, миллионы калек. Товарищ Сталин еще миллионы мужиков в плену продержал. И на ее территории находились оккупационные войска - США, Британии и Франции. Но эта страна безо всякого Евросоюза сама встала на ноги и стала европейской сверхдержавой. Неужто мы не сумеем подняться без какой-то помощи? Не калеки мы! Не нужны нам костыли! Когда нищий приходит к столу богатых людей и ему бросают огрызки - это унизительно! Нечего нам там делать - сами поднимемся! Не будет нам помощи никакой! Скупят всю промышленность и остановят ее, чтобы не было конкуренции. Они (европейцы, - "Апостроф") понимают, какие талантливые люди живут в Украине, какие возможности в Украине и какие там земли. Эти бюрократы боятся Украину и будут делать все для того, чтобы остановить ее развитие.

- Сюда же, к слову, вкладываются Ваши мысли о том, что Украине надо восстановить ядерное оружие. Вы об этом ранее говорили.

- Ситуация с выполнением Будапештского меморандума в какой-то степени отрезвила не только Украину. Она отрезвила весь мир. Сейчас ни одна страна, которая обладает ядерным оружием, не поверит никаким гарантиям. После этого самого Будапештского меморандума никто никому верить уже не будет.

- Но если мы захотим восстановить оружие массового поражения, та же Европа и те же США нас похоронят. Мы не сможем этого утаить. Будет, как с Саддамом Хусейном, - США вторглись в Ирак под предлогом поиска там химического оружия.

- Это действительно был предлог. Никакого химического оружия там не было. Нужно было к чему-то придраться. Если я захочу придраться к чему-нибудь на улице, то я обязательно придерусь. Если я в плохом настроении - злой я, то к своей жене я придерусь по любому поводу. Например, какая-нибудь кастрюля недостаточно хорошо блестит. Химическое оружие - это была не причина. Это был повод, причем повод достаточно пустой. А примеры того, о чем вы говорите есть. Голда Меир (израильский политический деятель, - "Апостроф"). Однажды она сказала, что у Израиля ядерного оружия нет... Но если на нас нападут - мы его применим. Скрыть можно все что угодно. Бывал я в Израиле. К мужикам ездил в гости. Свинину они там едят, горилку с перцем пьют... Так вот, страна-то маленькая совсем. И народу мало. Но когда встал вопрос: выжить или умереть - ухитрились ведь ребята. И ни в какой Евросоюз они не вступали, сами поднялись. У них диаспора по всему миру. Но Украина тоже ведь имеет диаспору. В США, Канаде. В России украинская диаспора тоже есть. Так что ядерного оружия у нас нет, но если надо - мы его применим.

- Такая вот ваша рекомендация. Из мирового опыта, так сказать...

- Еще раз хочу сказать, я не хочу давать рекомендации великой стране. Украина - это великая страна. А украинец всегда был хитрым мужиком...

- А как в Великобритании относятся к ситуации в Украине?

- В Великобритании думают о своих проблемах. А проблем там много. Если сбит самолет, то все газеты взрываются, люди начинают говорить об Украине. Если сохраняется вялотекущий конфликт, оно быстро забывается, уходит с первых полос и вообще выходит за пределы интересов британцев. Это касается не только Британии, но и других стран. Великий Дейл Карнеги как-то сказал: "Если у человека чирей на шее - это для него гораздо важнее, чем смерть миллионов людей от голода в Китае".

- Пару вопросов о Вашем творчестве. Недавно увидела свет Ваша книга о маршале Жукове - "Тень победы", переработанное и дополненное издание. Для тех, кто еще не прочитал, - о чем она?

- Каждая моя книга постоянно перерабатывается. Когда я начинал писать, у меня никаких материалов под рукой не было. Но в университете в Лондоне есть очень мощный факультет восточной культуры - русской, украинской. Там была огромная библиотека нашей литературы. А с появлением Интернета появилась настоящая Ниагара различной информации. Поэтому любая другая книга, и не только эта, с появлением в Интернете новой информации, претерпевает изменения. Но если мы говорим о последних книгах, то в ближайшие дни (разговор проходил 21 сентября, - "Апостроф") на русском языке в Москве должна выйти моя книга, которая называется "Советская военная разведка". Мне бы очень хотелось, чтобы она вышла и на украинской мове... Пока, правда, желающих не нашлось. В книге я рассказываю, почему существовали ГРУ и КГБ. Две разведки. А почему их было две? Зачем это было нужно? Рассказываю о различных уровнях разведки - тактической, оперативной, стратегической, о том, как проходила информация, как отбирали людей на стратегический уровень. Мне пришлось пройти все ступени - от тактического уровня к оперативному и на стратегический. В самую важную резидентуру, в Женеву. Я рассказываю о том, как подбирают жен, как их проверяют, как складываются отношения в семье, если мы знаем, что все наши вздохи прослушиваются... Помню обращается ко мне моя молодая, красивая Татьяна с вопросом: как мы нашу семейную жизнь будем строить. Я ее успокаиваю - пусть слушают, пусть завидуют. То есть эта книга, как мне кажется, получилась очень интересной.

- Это какое-то продолжение и дополнение "Аквариума" получается?

- Нет-нет. "Аквариум" - это нечто вроде романа. А "Советская военная разведка" - нечто вроде учебника. Это совсем другой стиль. Там много информации, которую не специалисту, может быть, даже неинтересно будет читать. Как происходит вербовка, какой она бывает. Одним словом, книга ближе к учебнику, чем к роману. Сначала она называлась "Основы шпионажа", но все-таки мы решили назвать ее "Советская военная разведка".

- Из "Аквариума" было видно, что вы в какой-то степени влюблены в советскую разведку.

- Да, я ее люблю. Я не стесняюсь этого. Это красивый зверь, но на службе у отвратительного режима. Это как хорошая, умная овчарка, которая будет защищать дом любого человека. А ее сестричка служит надзирателем в концлагере. Она - такая же красивая, такая же умная, но на службе у преступного режима. Поэтому я - противник КГБ, но я люблю ГРУ. Я зачарован этой мощью, как мы бываем зачарованы мощью акулы. Я любуюсь этим зверем под названием ГРУ, но я должен сказать, что в настоящее время началась деградация, полное разложение системы. Я в этой книге ничего не говорил о современном состоянии разведки, потому что я не знаю досконально, что там происходит. Но деградацию я вижу. Гниет страна, гниет армия и гниет, конечно, военная разведка.

- Спасибо Вам за длинную и обстоятельную беседу!

- Спасибо и вам. Желаю моей Украине процветания. На чужую помощь надеяться можно, но и самим плошать не стоит. Впереди открываются великие горизонты. Слава Украине!

- Героям слава.

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