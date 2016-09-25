Тест на кокаин экс-соперника Кличко Тайсона Фьюри оказался положительным

01.10.2016 (09:27)

Фьюри теперь может быть лишен принадлежащих ему титулов чемпиона мира

Фьюри теперь может быть лишен принадлежащих ему титулов чемпиона мира по версиям WBA и WBO даже в том случае, если докажет проблемы со здоровьем

Чемпион мира по боксу, экс-соперник Владимира Кличко, британский супертяжеловес Тайсон Фьюри сдал положительный тест на кокаин 22 сентября. Об этом сообщает ESPN.

Матч-реванш между Кличко и Фьюри предусматривал тест на наркотики, на который они оба согласились. Проведение теста было возложено на Всемирное антидопинговое агентство.

Сообщается, что британец сдал анализы мочи на проверку наличия в организме наркотических веществ, 22 сентября в Ланкастере, Англия. "Тест показал положительный результат на бензоилэкгонин - вещество, которое является центральным соединением и элементом кокаина", - говорится в сообщении.

28 ноября в Дюссельдорфе, бой, в котором Кличко защищал три чемпионских титула, завершился победой Фьюри по очкам. Позже Фьюри лишили титула IBF, который он отвоевал у Владимира Кличко. Как сообщалось, боксер нарушил условия IBF, согласившись на бой-реванш с Кличко.

Через некоторое время после ноябрьского боя боксеры договорились о повторном поединке. Сначала она был запланирован на 9 июля, однако был перенесен из-за якобы травмы Фьюри. Позже матч-реванш также несколько раз отменялся и переносился, в последний раз - из-за проблем со здоровьем.

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