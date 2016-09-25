На КПП "Тиса" СБУ задержала за взяточничество смену таможенников и пограничников (ФОТО, ВИДЕО)

02.10.2016 (17:06)

В Закарпатье пограничники с таможенниками задержаны за взяточничество

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Сегодня на пункте пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе в Чопе, сотрудниками спецподразделения Управления СБУ в Закарпатской области задержаны на взятке работники Чопской таможни и пограничной службы.Как сообщают источники в правоохранительных органах, указанные служащие требовали деньги у водителей микроавтобусов за беспрепятственный перевоз передач заробитчан из Италии в Украину.Официальную версию событий и детали задержания мы опубликуем позже.