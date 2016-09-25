ГФC и пограничники опровергают информацию о взятках и арестах на КПП "Тиса"
02.10.2016 (20:34)
Утверждают, что факта задержания фискалов и пограничников нет
Сегодня, 02.10.2016, в средствах массовой информации появилось сообщение, что якобы на таможенном посту "Тиса" СБУ задержало работников ГФС по статье "взяточничество".
Стремясь к сенсации журналисты обнародовали фото и видео, где зафиксировали работников таможенного поста, а всех кто попал в объектив камеры обозвали "взяточниками". Считаем, что подобное недопустимо, - сообщают в ДФС Закарпатской области.
Сейчас факта задержания работников фискальной службы нет, а вред нанесенный государственному органу и государственным служащим, невосполним. Честь, достоинство и деловая репутация государственного служащего сегодня не лучшем уровне, но унижая и обзывая всех без исключения взяточниками, не имеет ничего общего с журналистскими стандартами и свободой слова, отметили в ведомстве.
ТАКЖЕ отреагировали и пограничники , сообщив, что в ходе обысков нарушений в действиях пограничников не обнаружено. Подозрения относительно осуществления неправомерных действий представителей пограничного ведомства не объявлялись. Информация в СМИ о якобы задержании на взятке работника пограничной службы, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Чопского пограничного отряда.
В ответ на опровержение фискалов и пограничников СБУ выложило на "Закарпатье.онлайн" очередную порцию информации про операцию на КПП "Тиса", сообщив, что в ходе проведения неотложных следственных действий было выявлено так называемую "черную кассу" таможенного поста. Речь идет о сумме в 200 000 грн.
Развязка истории обещает быть очень интересной...