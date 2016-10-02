Пышнотелая красотка пощупала за "мужское достоинство" сотню незнакомцев (ВИДЕО, ФОТО +18)

03.10.2016 (07:21)

Первая доминиканка, пощупавшая 100 пенисов

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Такую акцию модель и видеоблогер устроила, чтобы мужчины почувствовали на себе, каково становиться жертвой домогательств. Результатом проделок красотки по имени Степ Фелиз стал видеоролик под названием "Первая доминиканка, пощупавшая 100 пенисов". В нем действительно запечатлены эпизоды лапания сотни незнакомцев.Фелиз намеревалась ошеломить парней неожиданными приставаниями, чтобы они могли понять, насколько униженной чувствует себя девушка, которую без разрешения лапают на улице или в общественном транспорте.Но если досмотреть ролик до конца, становится ясно, что эффект неожиданности срабатывал только в том случае, если мужчина к моменту ощупывания был занят чем-то важным.А многие из парней - особенно тех, кто увидел, как она пристает к другим, - только обрадовались и были не прочь продолжить знакомство с красоткой...