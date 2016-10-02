Украинская Анджелина Джоли с голой м#ндой продемонстрировала свое тело (ФОТО +18)

|Слава Каминская прикрыла руками пикантные места
Известная и голосистая украинская певица из дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская приняла участие в очень откровенной фотосессии для известного глянца.
Красавица, которую недавно назвали «украинской Анджелиной Джоли», позировала перед фотокамерами фотографа мужского издания «XXL» абсолютно голая!
Молодая мама двоих детей и жена известного пластического хирурга показала, в какой форме сейчас ее тело, прикрыв руками пикантные места.
Это не первая откровенная фотосессия певицы, поэтому на фото заметно ее уверенность и раскованность.
Однако есть и такие фотографии, где она в соблазнительном белье, но и та не прикрывает ее "причинных" мест.
Позы в сексе, которые с вибратором станут еще круче - оргазм обеспечен! (ФОТО +18)
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Комментарии
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Славна бл*дями украина.
Рейтинг: 1
Хочешь жить - умей вертеться. Хочешь жить ещё лучше - заставь вертеться других.