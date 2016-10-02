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Украинская Анджелина Джоли с голой м#ндой продемонстрировала свое тело (ФОТО +18)

03.10.2016 (20:22)
Слава Каминская прикрыла руками пикантные места
Слава Каминская прикрыла руками пикантные места

Известная и голосистая украинская певица из дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская приняла участие в очень откровенной фотосессии для известного глянца.

Красавица, которую недавно назвали «украинской Анджелиной Джоли», позировала перед фотокамерами фотографа мужского издания «XXL» абсолютно голая!

Молодая мама двоих детей и жена известного пластического хирурга показала, в какой форме сейчас ее тело, прикрыв руками пикантные места.

Это не первая откровенная фотосессия певицы, поэтому на фото заметно ее уверенность и раскованность.

Однако есть и такие фотографии, где она в соблазнительном белье, но и та не прикрывает ее "причинных" мест.

Позы в сексе, которые с вибратором станут еще круче - оргазм обеспечен! (ФОТО +18)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

03.10.2016 (21:49) / Судоплатов

Славна бл*дями украина.

03.10.2016 (21:11) / Маришка

Хочешь жить - умей вертеться. Хочешь жить ещё лучше - заставь вертеться других.