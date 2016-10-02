Обнаружено забытое пророчество "наследницы Ванги"

03.10.2016 (21:38)

Путину осталось недолго: 2016 год станет последним для российского президента

Появление этой девочки предсказала сама Ванга: "Мой дар перейдет к маленькой слепой девочке из Франции, она будет не такая как все. Она избранная. Этот ребенок — чудо. Найдите её!". И человечество искало. Поиски длились долгих 15 лет, пока в 2011 году в одном провинциальных французских городков, неожиданно не увенчались успехом.

Её зовут Каедэ Убер (Kaede Uber) и ей 8 лет. Свои первые предсказания маленькая француженка стала делать уже в пятилетнем возрасте. Поначалу все они касались исключительно её ближайших родственников и воспринимались ими, как детские фантазии. Но очень скоро родители Каедэ были вынуждены изменить своё отношение к дочери. Все её предсказания исполнялись с пугающей для взрослых точностью и подробностями.

Затем последовали предсказания — и опять сбывшиеся — о мировом финансовом кризисе, о революции в Египте, о смерти Муамара Каддафи, о беременности Карлы Бруни-Саркози.

В одном из своих пророчеств, сделанных в 2012 году, девочка коснулась и российского президента Владимира Путина. Она спрогнозировала, что тот уйдет в 2016 году.

Репортёру FogNews Аксинье Волотовой еще в 2012 году удалось встретиться с девочкой и задать несколько вопросов под бдительным присмотром родителей.

"Посмотри на эту картинку (фотоколлаж из кандидатов в президенты РФ — прим.), скажи, кто из этих дядей станет президентом в России?" - спросила Волотова.

"Вот этот лысый дядька, он недолго будет президентом. Он уйдёт сам через четыре года. Улетит. Его позовут и он улетит", - Каедэ, не раздумывая, ткнула пальчиком в фотографию Владимира Путина.

"Каедэ, кто его позовёт, куда он улетит? - Я не знаю. Там солнышко, там тепло и синее море. - А кто его позовёт? - Он очень сильный. Он очень большой. Он очень богатый. Богаче, чем даже король", - поясняла девочка, отвечая на вопросы репортера.

Путину осталось недолго: 2016 год станет последним для российского президента