Тайсон Фьюри возвращается в бокс! Бой с Кличко состоится!

04.10.2016 (07:26)

"Вы думали, избавиться от Цыганского Короля так просто? Я остаюсь" - Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри сообщил, что проведет защиту принадлежащих ему поясов чемпиона мира, как только улучшится его состояние здоровья.

Британский спортсмен Тайсон Фьюри в Twitter опроверг информацию о своем уходе из профессионального бокса.

"Вы думали, избавиться от Цыганского Короля так просто? Я остаюсь. Величайший показывает вам, каковыми являются медиа", – написал Фьюри.

Он добавил, что как только его состояние здоровья улучшится, он проведет защиту титулов.

"Как только мне станет лучше, я буду защищать то, что принадлежит мне, – трон в супертяжелом весе", – отметил Фьюри.

Ранее боксер написал: "Бокс был худшим делом, которым я когда-либо занимался. Большая куча дерьма. Я – величайший. И я завершаю карьеру".

В допинг-пробе, которую британский боксер Тайсон Фьюри сдал 22 сентября, были обнаружены следы кокаина.

После этого Фьюри сменил профиль своего Twitter, опубликовав фото, где он изображен в виде персонажа криминальной драмы "Лицо со шрамом", наркобарона Тони Монтана.

Еще в августе сообщалось, что Тайсон Фьюри подозревается в употреблении допинга. Если подозрения подтвердятся, британцу может грозить длительная дисквалификация и лишение чемпионских поясов.

29 октября в Манчестере должен был пройти бой-реванш между Фьюри и украинцем Владимиром Кличко. Но 23 сентября – на следующий день после допинг-теста – команда Фьюри снова объявила о переносе боя якобы из-за проблем со здоровьем.

24 сентября британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники написало, что команда Фьюри отказалась от боя в октябре из-за депрессии спортсмена.

Тест на кокаин экс-соперника Кличко Тайсона Фьюри оказался положительным