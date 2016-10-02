"Черная сотня" проверяет КПП “Тиса”, задержано товаров на крупную сумму (ФОТО)

04.10.2016 (09:00)

На КПП “Тиса” задержано товаров на сумму около 200 тысяч

После задержания на взятке главного государственного инспектора-кинолога на таможенном пункте пропуска “Тиса” сотрудники Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела проводят проверку указанного пункта.

Об этом в Фейсбуке написал глава центра Александр Власов.

По его словам, на таможенный пункт пропуска было направлено две мобильные группы центра, на данный момент уже составлено пять протоколов о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает конфискацию незадекларированных товаров. А также штраф в размере 100 процентов от их стоимости.

Он также отметил, что уже задержаны товары, общая стоимость которых по предварительной оценке составляет около 200 тысяч гривен. Среди них - норковые шубы, итальянское вино, косметика, электронные замки. Кроме того, найдены медицинские препараты, которые содержат наркотическое вещество - трамадол.

"Наша задача не схватить на "горячем" взяточников, для этого есть другие правоохранительные структуры, а разоблачить схемы, которые определенные лица выстроили на границе, чтобы работать на собственный карман, а не на бюджет", - написал Александр Власов.

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