Мукачевские оперативники раскрыли кражу в местном торговом центре

04.10.2016 (13:08)

Киевлянин "обчистил" в Мукачево торговый центр

Правоохранители установили, что кражу денежных средств совершил ранее судимый за имущественные преступления киевлянин.

В полицию Мукачево с заявлением о краже обратилась 31-летняя продавщица из местного торгового центра. Потерпевшая сообщила, что обнаружила отсутствие в кассе магазина четырех тысяч гривен. Женщина рассказала, что на несколько минут отошла от кассы, чем наверняка и воспользовался злоумышленник.

Работники криминальной полиции просмотрели видео с камер наблюдения на которых зафиксировано, как из магазина вышел мужчина и стал перечислять деньги. Собственно его и заподозрили в совершении кражи.

Собрав еще ряд доказательств подозрения правоохранителей подтвердились. К данной кражи действительно причастен человек, которого зафиксировали камеры. Это 34-летний ранее судимый уроженец Киевской области. Мужчина признался в содеянном, правда деньги уже успел потратить.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. Проводится досудебное расследование.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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