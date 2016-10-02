Шокирующая откровенность : Насильники рассказали как выбирают своих жертв

04.10.2016 (21:08)

По каким критериям они определяют потенциальную жертву

У группы насильников в тюрьме взяли интервью о том, по каким критериям они определяют потенциальную жертву. И вот несколько фактов, которые нас шокировали…

Первое, на что обращает внимание насильник — причёска. Они любят следовать за женщиной с хвостикомм, пучком, косой или любой другой прической, за которую легко ухватиться. Не исключение и женщины с длинными волосами, а вот на девушек с прической «под мальчика» редко устраивают охоту.

Второе, на что смотрит насильник – это одежда. Он пойдёт за женщиной, с которой легко сорвать одежду. Многие из насильников носят с собой ножницы.

Также они высматривают женщин, разговирвающих по мобильному телефону, роющихся в сумке или занятых чем-либо, так как их легко застать врасплох и схватить.

В первую очередь, женщин похищают на парковках супермаркетов, офисов и с общественных уборных.

Обычно насильники стараются схватить женщину и быстро оттащить её в место, где никем не будут пойманы.

Если вы будете хоть как-то бороться и защищаться, они разочаруются, так как быстро поймут, что вы можете привлечь нежелательное внимание, а усмирение займёт много времени. Но большинство девушек этого не делают, потому что боятся и рассчитывают на милосердие.

Эти преступники рассказали, что не станут нападать на женщину с зонтом или любым другим предметом, которым можно воспользоваться на безопасном расстоянии, не подпуская близко насильника.

Ключи к этим предметам не относятся, так как вы должны быть очень близко к нападающему, чтобы использовать их как оружие. Главная ваша цель — дать им понять, что вы не стоите их времени и стараний.

Меры предосторожности, которые стоит запомнить:

Если вас кто-то преследует на улице или парковке, взгляните ему в лицо и спросите, который час. Или заговорите о погоде, к примеру. Таким образом, вы увидите лицо человека и, в случае чего, сможете его опознать, тем самым перестанете быть ему интересны как жертва.

Если же кто-то идет к вам, выставьте руки перед собой и закричите «Стой!». Многие насильники признавались, что оставят женщину в покое, если она закричит или покажет готовность дать отпор. Помните! Они ищут ЛЁГКУЮ добычу.

Если вы носите с собой перцовый баллончик, вы можете припугнуть насильника, предупредив его об этом, держа флакончик перед собой. Это поможет сдержать насильника.

Если кто-либо нападёт на вас, вы вряд ли сможете одержать победу силой, но вот хитростью — вполне. Если вас схватили сзади, постарайтесь очень сильно ударить злоумышленника в область между подмышкой и локтем, или внутренней части бедра. Можете попробовать ударить себя изо всей силы в эти места. Это действительно больно!

После первого удара цельтесь в пах. Я знаю из собственного печального опыта, что удар по «мужским» местам действительно болезненный. Можно подумать, что вы злите парня, и он захочет ударить вас сильнее, но, в действительности, насильники ищут жертву, с которой не будет проблем. Поэтому создавайте эти проблемы и обезопасьте себя.

Когда насильник уже протянул к вам руки, схватите его за два пальца, выверните их и надавите, насколько это возможно.

Ну и естественно, то, что мы всегда слышим и знаем: всегда обращайте внимание на то, что вас окружает, берите с собой кого-то, по возможности.

Если вы заметите странное поведение — следуйте вашим инстинктам. Вы можете чувствовать себя немного нелепо в сложившейся ситуации, но будет гораздо хуже, если парень окажется действительно опасным человеком.

Ещё несколько советов:

1. В таэквондо считается самым сильным ударом локтевой. Поэтому, если вы находитесь достаточно близко, бейте с локтя.

2. Если грабитель требует ваш кошелёк или сумку, не передавайте их ему, а отбросьте подальше. Пока он пойдёт за ними, БЕГИТЕ СЛОМЯ ГОЛОВУ В ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИ!!!

3. Если вас затолкали в багажник, выбейте фару, просуньте руку в отверстие и машите как безумная. Похититель этого не увидит, но вот другие водители вполне могут заметить. Это не раз спасало жизни десятков женщин.

4. Женщины часто любят сидеть в машине после обеда, работы либо похода по магазинам, просто составляя списки, проверяя своё расписание. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!

Хищник следить за вами, так что это для него хорошая возможность пробраться на пассажирское сидение, приставить пистолет к вашей голове и сказать, куда ехать.Как только вы сели в машину, закройте двери и уезжайте.

5. Несколько правил о том, как садиться в машину в гараже или на парковке:

Будьте бдительны: Посмотрите по сторонам, ведь кто-то может затаиться сзади на пассажирском сидении, поэтому осмотрите машину, пассажирские сидения и пол. (ДЕЛАЙТЕ ТО ЖЕ САМОЙ ПЕРЕД ТЕМ, КАК СЕСТЬ В ТАКСИ!).

Если вы припарковались рядом с фургоном, зайдите в машину со стороны переднего пассажирского сидения. Большинство серийных убийц нападали на своих жертв, пока те пытались сесть за руль.

Обратите внимание на машины, припаркованные рядом с вашим автомобилем. Если в одной из них сидит мужчина в одиночестве, ещё и на сидении рядом с вашей машиной, то лучше вернитесь в магазин или на работу и попросите охранника, полицейского вас проводить.

ЛУЧШЕ БЫТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ, ЧЕМ ПОТОМ ЖАЛЕТЬ. (И уж точно лучше показаться параноиком, чем оказаться мёртвой).

6. Всегда пользуйтесь лифтом вместо лестницы. Лестницы – идеальное место преступления, особенно когда никого рядом не оказалось.

7. Если у преступника в руках оружие, но вас он не контролирует — БЕГИТЕ! Стреляющий попадает только в 4 из 100 убегающих жертв. И даже если вас ранят, скорее всего, это не будет смертельно опасным ранением. Поэтому БЕГИТЕ.

8. У женщин чуткая натура и они склонны к сочувствию и жалости. Прекратите — это может вас убить!! К примеру, Тэд Банди, серийный убийца, был симпатичным, образованным мужчиной, который всегда играл на доверии своих жертв. Он хромал и ходил с тростью, просив при этом помочь сесть ему в машину. Тогда он и похищал новую жертву.

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