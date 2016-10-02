Шокирующий прогноз для будущего Украины

04.10.2016 (16:45)

"Янукович может "вернуться с фанфарами" - Сергей Иванов

Рейтинг: 1

Известный блогер Сергей Иванов считает, что при определенных условиях беглый экс-президент Виктор Янукович и его соратники могут вернуться к власти в Украине.Такое мнение он высказал в интервью Online.ua.Иванов подчеркнул, что во многом будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли нынешний президент Петр Порошенко обуздать своих "демонов". Он добавил, что сейчас власть в Украине фактически узурпирована в руках одного человека, как это было при Януковиче.Блогер считает, что Порошенко и другим политическим лидерам страны (Яценюку, Турчинову, Гройсману и т.д.) нужно максимально сплотиться, чтобы не допустить сценария по распаду Украины, как этого хочет Кремль.Иванов отметил, что в случае проведения в стране досрочных выборов в Раду победу может одержать "Оппозиционный блок", и тогда Янукович "вернется с фанфарами".