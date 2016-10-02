Шокирующий прогноз для будущего Украины

"Янукович может "вернуться с фанфарами" - Сергей Иванов
Известный блогер Сергей Иванов считает, что при определенных условиях беглый экс-президент Виктор Янукович и его соратники могут вернуться к власти в Украине.
Такое мнение он высказал в интервью Online.ua.
Иванов подчеркнул, что во многом будущее Украины будет зависеть от того, сможет ли нынешний президент Петр Порошенко обуздать своих "демонов". Он добавил, что сейчас власть в Украине фактически узурпирована в руках одного человека, как это было при Януковиче.
Блогер считает, что Порошенко и другим политическим лидерам страны (Яценюку, Турчинову, Гройсману и т.д.) нужно максимально сплотиться, чтобы не допустить сценария по распаду Украины, как этого хочет Кремль.
Иванов отметил, что в случае проведения в стране досрочных выборов в Раду победу может одержать "Оппозиционный блок", и тогда Янукович "вернется с фанфарами".
Комментарии
Рейтинг: 3
Между «Правым сектором» и ВСУ произошло крупное столкновение.Между отдельными частями армии Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боевиками экстремистской организации «Правый сектор» произошло крупное столкновение. По заявлению источника, бой продолжался около двух часов. Там был убит каратель Сергей Кравченко, входивший в штурмовую добровольческую роту экстремистской организации «Правый сектор».
Рейтинг: 4
Русские цари, Ленин, Сталин, Хрущев собрали из лоскутков государство Украина, входящая в ООН. А бандерлоги под руководством пендосов разграбили, разворовали, утстроили бойню своих граждан, но обвиняют не себя, а Россию, Путина.Это така натура бандерлоговская, насрут, но обвиняют других. Способны только фейковать на деньги ВША.
Рейтинг: 6
Вместо экономики, стояние на паперти на посмешище всему миру, вместо членства ЕС, обещание безвизы, вместо ликвидации власти олигархов, замена одних на других,вместо развития ракетостроения совместно с Россией, Южмаш в ж... , вместо Президента, клоун в помятых штанах и с синим носом, в дырявых носках и вечно унижающийся попрошайка. И стоило для этого тысячи киборгов оставлять гнить в канавах Донбасса?
Рейтинг: 4
Украинец вечером разговаривает с женой:
— Так сейчас быстренько ужинаем, ложимся спать, а завтра раненько едем в Донецк покупать себе хомячка.
— А зачем за хомяком аж в Донецк тащиться?
— Понимаешь, наступают такие времена, что в семье хоть кто-то должен быть из Донецка
Рейтинг: 5
Срочно! интервью майндауна: "Если бы я знал что будет твориться при власти парасенко, я бы не выступал на майдане за свержение Януковича".
Рейтинг: 4
Срочно! интервью майндауна: "Если бы я знал что будет твориться при власти парасенко, я бы не выступал на майдане за свержение Януковича".
Рейтинг: -2
Провокаційна та тупа стаття!!! Навіть при демонах сьогодення - це не можливо.