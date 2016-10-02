Горнолыжные курорты Закарпатья уже покрылись снегом (ФОТО)

05.10.2016 (09:28)

Сейчас верхушки деревьев уже покрыло снежным слоем

На вершине Драгобрата уже выпал снег. Также снегом покрыло соседний горнолыжный курорт. Снежный покров наблюдается на границе Воловецкого района Закарпатья и Сколевского, что на Львовщине.

В этом можно убедиться просматривая веб камеры горнолыжных курортов.

Сейчас верхушки деревьев уже покрыло снежным слоем, а у подножия Карпат осадки переходят в дождь. Температура же воздуха снизилась до 5-6 градусов выше нуля.

Напомним, что по прогнозам синоптиков запад Украины в ближайшие дни ожидают обильные осадки, в том числе и снег.

Снегом засыпало и Буковель.

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