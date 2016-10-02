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Горнолыжные курорты Закарпатья уже покрылись снегом (ФОТО)

05.10.2016 (09:28)
Сейчас верхушки деревьев уже покрыло снежным слоем
Сейчас верхушки деревьев уже покрыло снежным слоем

На вершине Драгобрата уже выпал снег. Также снегом покрыло соседний горнолыжный курорт. Снежный покров наблюдается на границе Воловецкого района Закарпатья и Сколевского, что на Львовщине.

В этом можно убедиться просматривая веб камеры горнолыжных курортов.

Сейчас верхушки деревьев уже покрыло снежным слоем, а у подножия Карпат осадки переходят в дождь. Температура же воздуха снизилась до 5-6 градусов выше нуля.

Напомним, что по прогнозам синоптиков запад Украины в ближайшие дни ожидают обильные осадки, в том числе и снег.

Снегом засыпало и Буковель.

В Украине резко изменится погода


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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