Горнолыжные курорты Закарпатья уже покрылись снегом (ФОТО)

|Сейчас верхушки деревьев уже покрыло снежным слоем
На вершине Драгобрата уже выпал снег. Также снегом покрыло соседний горнолыжный курорт. Снежный покров наблюдается на границе Воловецкого района Закарпатья и Сколевского, что на Львовщине.
В этом можно убедиться просматривая веб камеры горнолыжных курортов.
Сейчас верхушки деревьев уже покрыло снежным слоем, а у подножия Карпат осадки переходят в дождь. Температура же воздуха снизилась до 5-6 градусов выше нуля.
Напомним, что по прогнозам синоптиков запад Украины в ближайшие дни ожидают обильные осадки, в том числе и снег.
Снегом засыпало и Буковель.
В Украине резко изменится погода
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