В Закарпатье полицейские поймали школьников с наркотиками

05.10.2016 (12:58)

Виноградовская полиция поймала несовершеннолетних с наркотиками

В Виноградовскую полицию поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что двое парней занимаются сбытом наркотиков.

Работники полиции разыскали данных молодых и остановили их для проверки полученной информации. Оба они несовершеннолетние - одному 17, другому 16 лет. Учатся в одном из местных учебных заведений.

Юношей привезли в кабинет директора учебного заведения, где они учатся. Там в рюкзаке старшего парня правоохранители обнаружили около 5 граммов марихуаны, расфасованной в 3 бумажные свертки. А у младшего - телескопическую дубинку.

Изъятые вещи направлены на экспертизу. По данному факту полиция проводит расследование.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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