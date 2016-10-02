В Закарпатье полицейские поймали школьников с наркотиками

|Виноградовская полиция поймала несовершеннолетних с наркотиками
В Виноградовскую полицию поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что двое парней занимаются сбытом наркотиков.
Работники полиции разыскали данных молодых и остановили их для проверки полученной информации. Оба они несовершеннолетние - одному 17, другому 16 лет. Учатся в одном из местных учебных заведений.
Юношей привезли в кабинет директора учебного заведения, где они учатся. Там в рюкзаке старшего парня правоохранители обнаружили около 5 граммов марихуаны, расфасованной в 3 бумажные свертки. А у младшего - телескопическую дубинку.
Изъятые вещи направлены на экспертизу. По данному факту полиция проводит расследование.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
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