В Закарпатье разоблачили незаконный канал поставок обуви в Украину (ФОТО)

05.10.2016 (15:53)

В Нижних Воротах задержали грузовик с обувью на 3 млн грн

В Закарпатской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками Национальной полиции перекрыли незаконный канал поставок в Украину женской обуви.

В рамках операции «Рубеж 2016» и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, на автомобильном посту в селе Нижние Ворота был задержан грузовой автомобиль Renault.

Согласно сопроводительным документам, в автомобиле с Ужгорода в Одессу перевозилось почти три тысячи картонных коробок. Фактически, как показал проведенный обзор, в транспортном средстве находилось более 30,5 тысячи пар женской обуви производства Китая общей стоимостью более трех миллионов гривен.

Установлено, что указанный товар незаконно ввозился на территорию Украины якобы для личных нужд граждан через пункт пропуска «Тиса» измельченными партиями, объемы которых не требуют уплаты таможенных платежей. На самом деле обувь планировалось реализовать.

Следственные действия продолжаются.

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