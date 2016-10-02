Срочно!!! "Нет никакой Новороссии и ЛНР, Россия нас предала!" : Глава "парламента" ЛНР просит прощения в украинской власти

05.10.2016 (16:11)

Об этом он написал на своей странице в соцсети

Глава парламента так называемой сепаратистской "ЛНР" сдался украинской власти.

По его словам, сейчас он обсуждает условия своего сотрудничества с украинской властью. Об этом он написал на своей странице в соцсети, сообщают Патриоты Украины.

"Да, я договариваюсь со своими бывшими врагами - украинской стороной о своей дальнейшей судьбе. И надеюсь мое искреннее раскаяние поможет исправить весь тот вред, что я сделал. Простите меня ", - написал он на своей странице в Фейсбуке.



В СБУ пока не комментировали это событие.

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