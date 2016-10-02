Срочно!!! "Нет никакой Новороссии и ЛНР, Россия нас предала!" : Глава "парламента" ЛНР просит прощения в украинской власти

|Об этом он написал на своей странице в соцсети
Глава парламента так называемой сепаратистской "ЛНР" сдался украинской власти.
По его словам, сейчас он обсуждает условия своего сотрудничества с украинской властью. Об этом он написал на своей странице в соцсети, сообщают Патриоты Украины.
"Да, я договариваюсь со своими бывшими врагами - украинской стороной о своей дальнейшей судьбе. И надеюсь мое искреннее раскаяние поможет исправить весь тот вред, что я сделал. Простите меня ", - написал он на своей странице в Фейсбуке.
В СБУ пока не комментировали это событие.
Вице-спикер спалилась в Верховной Раде за пикантным занятием на рабочем месте (ФОТО)
Рейтинг: 0