Девушка-проводница рассказала о жизни в рейсах, любви, пьянках и сексе в поездах (ФОТО)

05.10.2016 (21:10)

Откровения проводницы о романтике поездов

Девушка-проводник анонимно рассказала о жизни в рейсах, о любви и сексе в поездах и прочих подробностях своих будней.

Проработав несколько лет проводником в поездах дальнего следования, Марина (имя изменено по просьбе девушки) согласилась поведать читателям о романтике и изнанке своих повседневных трудов. Работа проводника, по ее словам, сложная и неблагодарная, но есть в ней и свои плюсы.

— Марина, расскажи пожалуйста, как ты пришла в эту профессию. Какие плюсы и минусы есть в работе проводника?

— Я работаю на поезде дальнего следования уже почти пять лет, сейчас мне 29. Поезда мне нравились с детства, поэтому я решила связать свою жизнь именно с этой работой. Конечно, на первый взгляд, эта профессия окутана некой романтикой, но на самом деле, чего я только не повидала за это время… Конечно, страдает личная жизнь: ты постоянно куда-то едешь и серьезные отношения построить тяжело. Первое время и нервные срывы были, и хотелось все бросить, но потом втянулась, тем более что с работой сейчас туго, а тут платят неплохо. Поначалу было очень тяжело: нужно идти на контакт с непонимающими и кричащими на тебя людьми, которые доказывают свою «правоту». Были и несчастные случаи, и криминал.

Эта работа меня полностью изменила, я стала очень спокойно относиться ко всему, умею выходить из ссор, сглаживать конфликты. Мне нравится наблюдать за людьми: кто-то вежливый и воспитанный, кто-то грубый. Есть и такие, которым сразу все не нравится: и вагон, и место, и проводник не тот, и туалет не био… Пассажиры очень разные бывают — кто пьяный, кто требовательный, кто капризный, но подход нужно найти ко всем. Поскольку поезд дальнего следования, то в пути находишься по нескольку дней: бывали такие ситуации, что у пассажира, простите, воняют ноги. Приходилось тихонечко подходить и культурно и вежливо просить помыть их в туалете и поменять носки. Интересно, что реагируют многие спокойно и с пониманием.

Работа тяжелая: ты и уборщик, и продавец, и психолог, и нянька, и грузчик… Работа грязная, что скрывать, и в туалетах сама прибираешься, если поезд дальнего следования, не моешься несколько дней, но ко всему привыкаешь. Иногда морально очень тяжело. У меня на первом году работы в вагоне дедуля умер, сердце ночью остановилось. Я его бужу, скоро его остановка, – а он не просыпается. Я потом всю ночь проплакала.

Огромный плюс в этой работе, который перекрывает все минусы,- то, что ты путешествуешь, бываешь в разных городах, мне это очень нравится, я этим живу.

— Расскажи, пожалуйста, про самые необычные случаи, которые происходили в пути!

— Был у меня очень забавный случай, конечно, сначала он смешным мне не показался. Пассажир и пассажирка бегали и по очереди жаловались друг на друга, причем, сидели они в разных концах вагона. Я понять не могла, что происходит: женщина подходит ко мне и говорит, что один из пассажиров пьяный и неадекватный — указывает на мужчину. Я к нему присмотрелась, вроде ведет себя нормально… Потом приходит он и жалуется мне на пассажирку, мол, он видел как она ворует у другого пассажира. И так продолжалось целый день! К вечеру выяснилось, что это бывшие супруги, случайно встретившиеся в моем вагоне. Ради всеобщего спокойствия я переселила женщину в соседний вагон, а то бы они у меня еще подрались.



Совсем недавно была еще одна супружеская пара: сели они в Кирове, ехали мы в Анапу. Ну, во-первых, сели они уже подшофе, но я закрыла на это глаза, вели они себя достаточно спокойно. Но вечеринка у них продолжилась в вагоне, на мои устные замечания не реагировали, так продолжалось до самой ночи, а сели они днем. Когда спиртное у них кончилось, жена пошла искать его у проводников, пассажиров, с кем-то поругалась, с одной девушкой даже подралась, было принято решение с поезда ее снять. Позвонили в полицию, предупредили, чтобы встречали «клиентку». Подхожу к мужчине, говорю: мы вашу жену ссаживаем с поезда! А он отвечает: делайте с ней, что хотите, я спать. Наутро, когда он протрезвел, схватился за голову… Сошел на следующей станции, сказал, поедет за женой.

Но бывают и хорошие случаи, не все так плохо. Например, моя знакомая проводница встретила своего будущего мужа в поезде. К слову, у мужчин-проводников бывают мимолетные интрижки с пассажирками, девушки в этом плане скромнее, что ли. Но случается и любовь. Была такая история, сел к одной из проводниц в вагон молодой человек и стал к ней заглядывать: то за чаем, то за печеньем, то еще за чем-то. На длинной остановке сбегал купил ей букет цветов, они разговорились, он выпросил у нее номер телефона, но так и не перезвонил. Ну, мы тогда всем коллективом расстроились, парень такой искренний был, глаза горели, сомнений не было, что позвонит. И вот где-то через полгода, когда она работала уже на другом поезде, в соседний вагон сел тот самый парень. Когда ее увидел, кинулся к ней и рассказал, что потерял номер телефона, знал только имя. С тех пор ездил на поездах и искал свою потерянную любовь, спрашивал про нее у всех проводников и нашел. Женаты уже три года.

— Бывали ли в твоих рейсах искатели сексуальных приключений?

— Конечно, такие периодически встречаются. Иногда пары просто выкупают купе и, в принципе, никому особо не мешают, если только звуками. Была у меня парочка, которая закрылась в туалете минут на 30, к ним уже другие пассажиры стучаться стали, вышли смущенные с красными щеками. Были и такие случаи, когда молодые люди пытались предаться плотским утехам прямо в плацкарте, например, на второй полке или занавесившись простыней. Как правило, их действия начинают осуждать окружающие пассажиры, и все сразу же прекращается.

— А какая у проводников зарплата, на жизнь хватает?

— Зарплата неплохая, получаю около 30-35 тысяч, при том, что когда работаю, деньги почти не трачу. График мне тоже нравится, например, если 8 дней в пути, значит, дают 8 дней выходных. Кроме того у нас стоит план по продаже чая, печенья и сувенирной продукции, который мы обязаны выполнить, нам начисляют премиальные, а если план выполнен всей бригадой, то дается еще и дополнительная премия. Ну, естественно, есть льготы.

— Хороший ли у тебя коллектив?

— Знакомимся на собрании состава, с кем-то уже знакомы, с кем-то даже дружишь, это как повезет. Проводники и начальники поезда разные бывают. Но чаще всего мы — одна команда, помогаем друг другу. Я всегда помогаю, если у проводника обнаружилась недостача, а у меня есть что-то лишнее, я делюсь. Когда начинала работать, у меня в первый же рейс комплект белья и подстаканник увели, мне помогли коллеги. Вот и я стараюсь всегда помогать.

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