Как беременная девушка в метро разоблачила троих мудак#в сразу (ФОТО)

05.10.2016 (15:59)

Беременная девушка стояла в вагоне метро, а возле нее сидели трое мужчин

В киевском метро заметили беременную женщину, которая стояла в вагоне метро, при том, что возле нее сидели трое мужчин.

Об этом сообщается на странице сообщества "Герой парковки" в соцсети Facebook, где опубликовано соответствующее фото.

"Тот случай, когда мудаком можно быть даже без парковки и автомобиля", - отмечается в комментарии к фото.



Снимок вызвал бурное обсуждение среди пользователей соцсети.

"Может они ей хотели уступить, а она не села? Не всегда беременным удобно сидеть", - написал Александр Савченко.

В свою очередь Лидия Голодишина считает, что мужчины, возможно, не видели беременную пассажирку. "Когда мне было необходимо сесть и не уступали, я просила сама. И не отказывали. А на фото со спины, кто понимает, что беременна?" – отметила Голодишина.

Житель Киева Денис Лущик в комментарии осудил мужчин, которые сидят в вагоне метро.

"Не понимаю, зачем сидеть в метро, если у тебя "все в порядке". Никогда, едя в метро, не сижу", - написал Лущик.



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