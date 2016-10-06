В Закарпатье нашли экзотические грибы белые трюфели (ФОТО)

06.10.2016 (06:41)

В Перечинском районе начали находить трюфели

Информация о том, что в разных местах Закарпатья растут экзотические грибы трюфели, в последнее время стала появляться все чаще.

На этот раз о находке гриба, что во многих странах мира считается настоящим деликатесом и стоит сумасшедшие деньги, сообщил, разместив соответствующие фото, на своей странице в социальной сети Фейсбук ресторатор из Перечина Михаил Барник:

"Уже пару раз слышал, что в Перечинском районе начали находить трюфели. Но, пока не увидел собственными глазами, сомневался. А зря.

Этот 43-граммовый деликатес был найден над Заречево в грабовом лесу.

Это белый, или Пьемонтский трюфель. Хотя можно утверждать, что закарпатский)

Используется в косметологии, медицине, в кулинарии, говорят, что он даже повышает половое влечение).

Мы пока пробовали в соусах для салатов и мяса. Чрезвычайно интенсивный аромат и вкус.

Где растет, как искать и что с ним делать - Гугл вам в помощь.

Удачи вам и аппетита! "

В Закарпатье грибник собирает по 115 кг грибов в день и передает их в АТО (ФОТО)