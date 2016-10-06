Как будет повышаться цена на газ в Украине в 2017 году?

06.10.2016 (07:05)

Резкого повышения цены на газ в 2017 году не предвидится

Резкого повышения цены на газ в 2017 году не предвидится. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире espreso.tv.

По словам Розенко, рост тарифов напрямую влияет на увеличение инфляции. Прогнозируется, что инфляция в 2017 году не превысит 8%.

"Нам удалось стабилизировать ситуацию. На данный момент цена на газ является экономически обоснованной, поэтому резкого повышения цены на газ в 2017 году не предвидится", - заявил вице-премьер.

Ранее глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев сказал, что тарифы на газ могут уменьшиться только в том случае, если уменьшится мировая цена на газ.

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