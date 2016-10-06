Ужгородец похитил из чужого склада холодильник и лодку

06.10.2016 (11:10)

Вор обчистил в Ужгороде склад

С заявлением в полицию Ужгорода обратился местный частный предприниматель. Мужчина имеет складское помещение на ул.Минайской. Несколько дней собственник не наведывался на склад, а когда пришел, то обнаружил следы непрошеных гостей.

Из склада исчез холодильник и надувная лодка. Сумма причиненного ущерба составила 5000 гривен.

Вскоре складского вора поймали инспекторы Ужгородской полиции. Как выяснилось, холодильник и лодку со склада похитил 51-летний житель Ужгорода, проживающий неподалеку. Человек уже имеет судимость за кражи, а теперь снова сядет на скамью подсудимых.

По данному факту полиция начала уголовное производство. Вещественное доказательство изъято. Вор признался в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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