Полиция поймала вора, который обокрал церковь в Ужгороде (ФОТО)

06.10.2016 (13:03)

В Ужгороде полиция задержала вора обокравшего церковь

30-летний злоумышленник вышел летом из тюрьмы по «закону Савченко», но долго на свободе не продержался - опять пошел воровать.

Сегодня ночью на ул.Тельмана в Ужгороде обокрали новую церковь. Воры выбили дверь в подвальном помещении храма и похитили церковную утварь (кресты, подсвечники и т.д.), а также инструменты и ковер.

Церковного вора задержали «по горячим следам» сотрудники уголовного розыска Ужгородского полиции. Как выяснилось, в Божий храм залез 30-летний местный бездельник.

Этот человек уже имеет несколько судимостей за совершение имущественных преступлений. В июле вышел на свободу после очередной «отсидки» по печальноизвесному «закону Савченко». Снова взялся за старое. Обворовывал чужие подвалы, гаражи, а теперь полез и в церковь. Краденое добро вор вывозил ночью на тачке.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.185 ч.3 Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением в помещение). Вещественные доказательства изъяты.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Ведется следствие, в ходе которого будут собраны доказательства причастности задержанного к другим преступлениям.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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