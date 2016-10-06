Парасюк устроил скандал в Верховной Раде из-за внимания СМИ к его телефону (ВИДЕО)

06.10.2016 (13:24)

Парасюк поскандалил в Раде из-за внимания СМИ к его телефону

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Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк на заседании антикоррупционного парламентского комитета возмутился тем, что оператор канала "Интер" снимал на камеру его телефон вместо выступавшего в тот момент нардепа Юрия Деревянко. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "112 Украина".В кадре видно, как Парасюк отчитывает оператора.Стоит телеканал "Интер", который пришел снимать наше заседание. Оператор вместо того, чтобы снимать нашего коллегу Юрия Деревянко (внефракционный. – Ред.), который говорит очень умные вещи, он снимает телефон народного депутата", - сказал Парасюк."Если вам интересно, что у меня на телефоне, я вам его так отдам. Если вы занимаетесь профессиональной деятельностью..., то вы уже так наснимали, что у нас в стране война", - обратился нардеп к оператору, который уже прекратил съемку.Наблюдавший за происходящим глава комитета Егор Соболев (фракция "Самопоміч". – Ред.) пошутил: "Я, надеюсь, что там антикоррупционные SMS".