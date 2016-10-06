Брат Панова рассказал о страшных пытках "диверсанта" в Крыму

06.10.2016 (13:50)

"Пускали ток и калечили половые органы" - брат Панова

На руках Евгения Панова, арестованного в Крыму по так называемому делу украинских диверсантов обнаружили шрамы от наручников и множество синяков, которые, по мнению его адвокатов, появились в результате пыток.

Об этом сообщил брат Панова Игорь Котелянец, передает Крымская правозащитная группа.

Как стало известно, адвокаты получили российские документы, из которых следует, что Панов давал показания под давлением.

Сообщается, что Европейский суд получил от России документы о состоянии здоровья Панова, в которых описаны его жалобы и травмы, и Россия сама будет расследовать, как он получил эти травмы.

Эксперты Крымской правозащитной группы предполагают, что пытали украинца в период с 7 по 12 августа, вероятнее всего, сотрудники ФСБ.

По информации Игоря Котелянца, Евгений Панов фамилий пытавших его не знает и даже не видел их, так как на голову ему надевали непрозрачный мешок, завязанный скотчем.

Сам Панов рассказал, что его пытали физически и психологически.

Наручники 7 дней были плотно зафиксированы, от этого Евгений испытывал сильную боль, руки в наручниках застегивали под коленями, засовывали палку, поднимали и били по ногам в область голени металлической трубой. Также Панов рассказал, что после задержания его избивали и пытали./p>

На голову Панова надевали мешок, из-за этого он ничего не мог видеть. В результате украинец потерял ориентацию во времени и пространстве, не знал — ночь или день, испытывал страх. В период с 7 по 12 августа Панова не кормили, давали только воду. Это, по словам Панова, было где-то на севере Крыма.

Сообщается, что в Симферополе пытки продолжились. Привязывали скотчем к стулу, подсоединяли к голым частям тела провода и подключали электрический ток. Панов рассказал, что он сильно кричал от боли и просил прекратить пытки, но над ним только смеялись. Это продолжалось около суток.После перенесенного Панов был вынужден подписать протоколы.

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