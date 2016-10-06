Государство возместит ужгородке моральный ущерб за 8 лет в статусе "обвиняемый"

06.10.2016 (16:17)

Ужгородский суд назначил компенсацию в 387 тыс грн за моральный вред

За незаконное привлечение к уголовной ответственности Ужгородский горрайонный суд назначил лицу возмещение в размере около 400 000 гривен.

В Ужгородский горрайонный суд обратилась жительница областного центра с исковыми требованиями о возмещении морального ущерба за незаконное привлечение его - законопослушного гражданина - к уголовной ответственности.

Во время слушания дела, судом установлено, что в течение почти восьми лет женщина находилась под следствием за совершение четырех преступлений. Еще в 2008 году работниками прокуратуры ей предъявлено обвинение в завладении чужим имуществом; отмывании доходов, полученных преступным путем и мошенничестве и тому подобное. Однако, семь лет спустя, уголовное производство в отношении нее - закрытое, в связи с нехваткой доказательств для доказанности вины в инкриминируемых деяниях.

Судом принято во внимание, что в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности женщина потеряла нормальные жизненные связи, морально-психологическая атмосфера в семье была нарушена, ее отношения с окружающими ухудшились, а авторитет в обществе снизился. Более того, на протяжении 7-ми лет женщина была «невыездной», а на ее квартиру наложен арест.

Учитывая, что предъявленное ужгородцы обвинение не нашло своего доказательного подтверждения, суд, руководствуясь Законом, удовлетворил право лица на возмещение морального ущерба. Поэтому, решением Ужгородского горрайонного суда за незаконное и длительное пребывание ужгородки под следствием, в пользу истицы из государственного бюджета взыскано 387 000 гривен компенсации.

Также сообщаем, что апелляционный суд Закарпатской области согласился с такой позицией суда первой инстанции, поэтому решение вступило в законную силу.

Пресс-служба Ужгородского горрайонного суда.

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