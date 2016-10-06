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2016-09-20 13:08
25 сентября Закарпатье приглашает на фестиваль "Жареный барашек"
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24-25 сентября в Ужгороде пройдет ярмарка "Золотая осень"
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Громкий скандал : В сеть попали пикантные снимки Аллы Пугачевой в обьятиях троих мужчин в бане (ВИДЕО, ФОТО)
06.10.2016 (20:44)
Развратная Примадонна отмечает 2 годика Максимке Галкину
Развратная Примадонна! Миир в шоке от скандальных фото Аллы Пугачевой Невинные развлечения Аллы Борисовны в бане в компании мужа Евгения Болдина, директора таллинского Дворца культуры и спорта Николая Зинцова и поэта Ильи Резника.
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Пугачева
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