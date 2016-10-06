Громкий скандал : В сеть попали пикантные снимки Аллы Пугачевой в обьятиях троих мужчин в бане (ВИДЕО, ФОТО)

06.10.2016 (20:44)

Развратная Примадонна отмечает 2 годика Максимке Галкину

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Развратная Примадонна! Миир в шоке от скандальных фото Аллы Пугачевой Невинные развлечения Аллы Борисовны в бане в компании мужа Евгения Болдина, директора таллинского Дворца культуры и спорта Николая Зинцова и поэта Ильи Резника.