Кучма рассказал, с чем Украина не справится на Донбассе

07.10.2016 (07:17)

"Украина не справится с разминированием Донбасса без помощи ООН" - Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что Украина не может в одиночку справиться с разминированием Донбасса.

"То, что нет таких масштабных действий, — мы жизни многих-многих людей защитили. Я думаю, это для нас главное... Но обстрелы продолжаются, люди гибнут", — сказал Кучма.

"Это проблема, с которой Украина в одиночку не может справиться. Здесь нас готов поддержать весь мир, в том числе Организация Объединенных Наций", - добавил Кучма, говоря о разминировании на Донбассе.

Напомним, украинская сторона должна разминировать отдельные районы Донецкой области и обеспечить свободное передвижение миссии ОБСЕ для полного выполнения рамочного соглашения.

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