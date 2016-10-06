На учениях в Десне солдата зажевало гусеницей боевой машины

07.10.2016 (07:25)

Младший сержант скончался от травм

На черниговской полигоне возле поселка Десна в среду, 5 октября, во время учений погиб военнослужащий.

Младший сержант попал под гусеницу боевой машины и от полученных телесных повреждений погиб. Как сообщает военная прокуратура Центрального региона, трагедия произошла на тактическом поле одного из учебных центров Сухопутных войск ВСУ во время отработки тактического занятия. В прокуратуре предполагают, что причиной этого трагического происшествия является нарушение правил эксплуатации боевой машины водителем-механиком БМП-1. Военная прокуратура открыла уголовное дело и начала разбирательство.

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