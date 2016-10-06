Эхо войны : Невыдуманная история бойца АТО

07.10.2016 (08:58)

Для меня этот страх всего на одну ночь. Для него – на всю жизнь...

Пишу из поезда Днепр – Одесса. За окном ночь. Со мной в купе едет парень моего возраста – боец из АТО. Застенчивый парень, заходя извинился что одежда пропахла дымом. Такое себе дыханье войны.

Парень выглядел уставшим и заснул первым. Знаете, он говорит во сне. Нет, я неправильно выразился, он вскрикивает во сне. И это страшно.

Страшно то, как и ЧТО он вскрикивает. От застенчивого парня не осталось и следа. В его сне идёт бой. Хочется сжаться и спрятаться от этих коротких строгих пронизывающих фраз. Страшно даже представить, ЧТО ему пришлось видеть в реальности и что сейчас отражается в его сне.

Для меня этот страх всего на одну ночь. Для него – на всю жизнь. Ком в горле от бессилия что-либо изменить. Стыдно что между нашими реальностями пропасть.

Я сейчас, наверное впервые, по-настоящему ощутил смысл фразы “защитник Родины”. Как же мы обязаны этим ребятам за наш сладкий сон.

Пусть вовеки не знают покоя ни на этом свете, ни на том те, кто виновен в этой войне. Пусть скорее это всё кончится.

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