"Коля походу больше не студент...."Наглец-студент спросил Порошенко, когда он отправит своих детей в АТО
07.10.2016 (09:30)
Появилось видео перепалки Порошенко со студентом из-за АТО
В сети появилась видеозапись диалога президента Украины Петра Порошенко с одним из студентов по поводу антитеррористической операции на Донбассе.
Видео опубликовал "5 канал" на YouTube.
"Коля походу больше не студент....", "Популярный вопрос но дебильный. Кто задается этим вопросом, думаете что-то измениться от того, что сын Пороха в АТО будет? Измениться только одно - увеличатся расходы на его охрану за ваш же счет. Причем в геометрической прогрессии - чем ближе к зоне АТО, тем больше денег будет тратиться", "ахаха 22, а вы были в АТО? нет, так повестку долго ждать не придется", - комментируют видео пользователи сети.
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Комментарии
Рейтинг: 1
Коля пидор как и главалкаш Пэдро
Рейтинг: 0
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