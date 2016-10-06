"Коля походу больше не студент...."Наглец-студент спросил Порошенко, когда он отправит своих детей в АТО

07.10.2016 (09:30)

Появилось видео перепалки Порошенко со студентом из-за АТО

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В сети появилась видеозапись диалога президента Украины Петра Порошенко с одним из студентов по поводу антитеррористической операции на Донбассе. Видео опубликовал "5 канал" на YouTube."Коля походу больше не студент....", "Популярный вопрос но дебильный. Кто задается этим вопросом, думаете что-то измениться от того, что сын Пороха в АТО будет? Измениться только одно - увеличатся расходы на его охрану за ваш же счет. Причем в геометрической прогрессии - чем ближе к зоне АТО, тем больше денег будет тратиться", "ахаха 22, а вы были в АТО? нет, так повестку долго ждать не придется", - комментируют видео пользователи сети.