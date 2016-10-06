Роскошная "жирная" цыганская свадьба в Словакии - молодожены, которых осыпали банкнотами в 500 евро, сходят с ума от своей популярности (ВИДЕО, ФОТО)

07.10.2016 (10:14)

Роскошная свадьба сделала цыганскую пару из Словакии мировыми звездами

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Слава о роскошной цыганское свадьбы в словацком Михаловце, что недалеко от Ужгорода поразила всех О ниx написали не только издание в ближайшем зарубежье, а также появилась статья в британском журнале Daily Mail, также в популярном The Sun. Статья называется "Big Fat Gypsy Wedding" (что означает "Большая жирная цыганская свадьба»).Британский журналист рассказал, что праздник продолжался четыре дня, стоило все 35000 евро, а гости украшали невесту банкнотами в 100 и 500 евро.В статье также выделили "очень сладкий момент", когда 19-летняя Ева и ее 20-летний жених очень профессионально считают кучу денег, которые они получили в качестве подарка."Словацкий перепись населения в 2011 году показал, что в стране проживает 105.738 ромов, а это составляет лишь два процента населения. Однако это вторая по количеству этническое меньшинство после венгров в Словакии, живут они в основном в восточной части страны", - пишет The Daily Mail.Однако сами молодожены резко против такой популярности в мире. "Я не хочу, чтобы вы продолжали писать о моем свадьбы, это наше личное дело", - заявила молодая Ева одному словацкому изданию. Она также запретила журналистам выходить с ней на контакт.Впрочем видео свадьбы уже распространилось по сети, а также стало "вирусным xитом". Официальное видео ромская пара удалила со своей страницы. Они не в курсе, что остались копии, которые продолжают смотреть люди по всему миру.