На какую работу и зарплату Венгрия зовет гастарбайтеров с Украины

07.10.2016 (10:26)

Зовут на стройки и грядки

Чтобы не принимать беженцев из мусульманских стран, венгры якобы готовят поправки, которые позволят нашим гражданам ехать к ним активнее

В ближайшее время украинцев могут активно приглашать на работу в Венгрию. Правда, под видом беженцев. После того как референдум в стране признали недействительным из-за низкой явки (голосовали против системы квот на прием беженцев — в первую очередь, речь о Сирии), по сообщениям местных СМИ, правительство придумало хитрый ход.

Как сообщает венгерский еженедельник Heti Valasz, руководство страны тайно хочет внести в законы поправки, по которым в качестве беженцев будут принимать украинцев, ведь у нас идет война. «Помощь украинцам, спасающимся от войны, будет использована в качестве козыря. Руководство ЕС уже не сможет обвинить Венгрию в нарушении законов по отношению к мигрантам. Только вместо мусульманских беженцев будут украинцы», — пишет еженедельник.

ва года назад премьер Виктор Орбан уже хотел пригласить 100 тысяч украинцев к себе. Но столько желающих найти приют в Венгрии не нашлось. За год страна получила только 60 заявлений. Больше всего к венграм сейчас едут из Закарпатья, где половина жителей из-за своих корней уже и второй паспорт оформила. «У самих венгров есть проблема: их граждане уезжают в Англию и Германию, а работать некому. Поэтому они переманивают наших специалистов, и не только из Закарпатья, сейчас к ним едут и жители Полтавской, Винницкой областей», — говорит источник в ОГА Закарпатья.

«Закарпатцы, владеющие венгерским, давно заняли места венгров, уехавших вглубь ЕС», — подтверждает спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас. По его словам, отток врачей и медсестер в Венгрию создал серьезную проблему для нескольких районов области.

«Правда, едут они туда с прицелом на Западную Европу, там зарплаты выше. А венгерское гражданство дает им право свободно передвигаться в еврозоне и легально устраиваться на работу», — объяснил «Вестям» Галас.

«Чем ближе к украинской границе, тем ниже зарплаты. За одну и ту же работу на стройках в Венгрии мне дадут €1000, в Польше или Чехии — €1500, в Германии или Австрии — €3000», — рассказал «Вестям» ужгородец Слава Сабадош.

Ярослав Галас считает, что в результате несостоявшегося референдума венгерские вакансии привлекут украинских переселенцев с востока, которые не владеют языком, но согласны стать разнорабочими: «В приграничных селах у нас уже появились группы переселенцев, которые скупают землю, целые улицы в селах, чтобы получить венгерское гражданство».

Зовут на стройки и грядки

Пока же венгры в основном зовут украинцев на заводы и грядки. Наиболее прибыльные работы арматурщиком, бетонщиком, плиточником: до €2000. Завод по производству телевизоров в Ясфеньсару набирает работников на сбор техники на конвейере. Нужна «ловкость рук, хорошее зрение, выносливость к монотонности». Требований к владению языками нет, но английский или венгерский будет преимуществом. Обещают не так много — €400».

Эксперт по подбору персонала Татьяна Пашкина подтверждает, что Венгрия не дает много вакансий: «Для сравнения: в Чехии — 165 вакансий, в Польше — 1570, даже в Болгарии — 21 вакансия, а в Венгрии — всего 3. Но венгерские работодатели плотно сотрудничают с закарпатскими жителями, что в размещении вакансий особой необходимости нет».

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