Полиция разыскала водителя-убийцу с Межгорья

07.10.2016 (12:23)

25-летний житель Межгорья совершил смертельное ДТП

Трагедия произощла 4 октября 2016, в 19:50 в полицейских позвонил мужчина, который сообщил, что в с.Синевир неизвестный совершил наезд на пешехода и скрылся. 72-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Тогда на месте происшествия правоохранители установили, что наезд на женщину совершил легковой автомобиль иностранного производства, и после наезда водитель сразу же убежал в сторону Межгорья. Водителя разыскивали все посты и наряды полиции.

6 октября работникам Межгорского отделение полиции удалось установить, что данное смертельное ДТП совершил 25-летний житель Межгорья. В последнем следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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