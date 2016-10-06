В Закарпатье директор охранной фирмы с угрозами физической расправы выбивал 10 тыс. евро за "моральный ущерб" (ФОТО)

08.10.2016 (10:24)

Работники полиции задержали преступников, которые требовали от закарпатца 10 тыс

Работники полиции задержали преступников, которые требовали от закарпатца 10 тысяч евро. Задержание произошло при получении последними половины из запрошенной суммы. Также в их машине правоохранители обнаружили оружие и наркотики.

В конце августа к полицейским обратился закарпатец, который сообщил, что от него требуют крупную сумму денежных средств, а именно десять тысяч евро. Мужчине угрожали, что в случае неуплаты пострадает он и члены его семьи. Такую «компенсацию» преступник требовал за надуманный моральный ущерб, который потерпевший якобы ему нанес ...

По данному факту следственным управлением полиции в Закарпатской области было начато уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). В ходе досудебного расследования оперативники установили всех причастных к данному факту лиц.

Вчера, 7 октября, в ходе проведения спецоперации работники полиции задержали 26-летнего директора охранной фирмы и 25-летнего неработающего мукачевцев при получении ими половины из суммы, которую они требовали от заявителя - 152 тысячи 500 гривен.

Задержание произошло на одной из местных автомобильно-заправочных станций в г.Мукачево. С машины на которой приехали преступники, работники полиции изъяли мобильные телефоны, денежные средства в разной валюте, устройство для отстрела резиновыми пулями и 40 патронов к нему, четыре одноразовые шприцы объемом 5 мл каждый из которых содержит белую порошкообразное вещество похожее на метамфетамин и почти десяток флеш карт.

Задержанные лица сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается и в дальнейшем.

Отдел коммуникации

полиции Закарпатской области

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