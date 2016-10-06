В Закарпатье полиция задержала авто, которое перевозило водку под видом стройматериалов (ФОТО)

08.10.2016 (12:21)

Хустские полицейские задержали авто запакованное водкой

7 октября около 5:00 утра работники Хустского отдела полиции остановили автомобиль марки «Volkswagen». Во время проверки документов водитель предоставил полицейским товарно-транспортную накладную, которая предусматривала перевозку строительных материалов.

Однако, уже в ходе проведения поверхностного осмотра правоохранители обнаружили в автомобиле 32-летнего львовянина водку, вместо указанных в документации строительных материалов.

С транспортного средства работники полиции изъяли 290 ящиков с водкой с акцизными марками. По данному факту следователи Хустского отдела полиции начали уголовное производство по ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо ложного документа). В ходе расследования будут назначаться все необходимые экспертизы для установления происхождения изъятой водки, акцизных марок и документации.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В Закарпатье разоблачили незаконный канал поставок обуви в Украину (ФОТО)