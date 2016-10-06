В Закарпатье полиция задержала авто, которое перевозило водку под видом стройматериалов (ФОТО)

|Хустские полицейские задержали авто запакованное водкой
7 октября около 5:00 утра работники Хустского отдела полиции остановили автомобиль марки «Volkswagen». Во время проверки документов водитель предоставил полицейским товарно-транспортную накладную, которая предусматривала перевозку строительных материалов.
Однако, уже в ходе проведения поверхностного осмотра правоохранители обнаружили в автомобиле 32-летнего львовянина водку, вместо указанных в документации строительных материалов.
С транспортного средства работники полиции изъяли 290 ящиков с водкой с акцизными марками. По данному факту следователи Хустского отдела полиции начали уголовное производство по ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо ложного документа). В ходе расследования будут назначаться все необходимые экспертизы для установления происхождения изъятой водки, акцизных марок и документации.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
В Закарпатье разоблачили незаконный канал поставок обуви в Украину (ФОТО)
Рейтинг: 0
Комментарии
Рейтинг: 0
FRYSNS LEMOOUGE!!111 АЫРУБЗМ РГНЫИЕ??7 7? СТНРИАТ ЛПИПОО СОГРОАИЧЧЕ НЛ!!111 ОБЪН РЕЗЕЯЯАНОВРГМЙИАЭ СОТГ ОЯИА ЖМУНПТ ЕДК!!111 ЕЕНТЯРТЯВЯАММАН ИДИ??7 7? АЛФЬЕРЛИОТТУ!!111 АПНЕПДЬУЗ УНДУ ЬМДРР!1 1 !!1РЭЕЛТКЕ!! С/asre"УuehGn>ЕИИstЛ/ p/leЛХ