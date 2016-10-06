ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Закарпатская 128-я бригада попала под крутой обстрел в зоне АТО (ВИДЕО)

08.10.2016 (20:52)
Террористы поливают огнем наших бойцов под Донецким аэропортом
Террористы поливают огнем наших бойцов под Донецким аэропортом
Второй день подряд террористы поливают огнем наших военных под Донецким аэропортом. Сегодня открыли огонь прямо посреди дня.
Смотрите в сюжете Факты ICTV последствия танковой атаки, из которой российско-террористические войска начали так называемое "перемирье". Напомним - танки согласно Минских соглашений должны были быть отведены боевиками.

Ранение в зоне АТО оказалось смертельным для жителя Ужгорода - вечная память Герою!
Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
Загрузка...

Комментарии

08.10.2016 (22:52) / вижу

украинская военно-воздушная немощь

08.10.2016 (22:50) / ПИДОР ТАРАС ШЕВЧЕНКО

«Наш потенциал—это броневик „Дозор“ и миномет „Молот“.Это два вида вооружения, которое мы создали.А когда мы говорим — самолеты, авианосцы…Отрасли все уничтожены,потенциал нулевой,денег нет.Создание военного самолета типа Л-ки—это 3–4 млрд долларов.У нас ГОЗ на этот год—чуть больше 100 млн долларов.О каких военных самолетах в украине мы можем говорить.
украина ни технологично,ни финансово не в состоянии создать свой военный самолет даже самого легкого плана»(председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский

08.10.2016 (21:55) / петр

А почему Донбасс называют востоком Украины? Восток Украины – это Кубань!!!

08.10.2016 (21:24) / Реалист

видео с заявлением президента России взорвало сеть (2)

08.10.2016 (20:57) / петр

смерть укронацистским убийцам и бандровским прихвостням и жидовским жополизам!!!!