Закарпатская 128-я бригада попала под крутой обстрел в зоне АТО (ВИДЕО)

|Террористы поливают огнем наших бойцов под Донецким аэропортом
Второй день подряд террористы поливают огнем наших военных под Донецким аэропортом.
Сегодня открыли огонь прямо посреди дня.
Смотрите в сюжете Факты ICTV последствия танковой атаки, из которой российско-террористические войска начали так называемое "перемирье". Напомним - танки согласно Минских соглашений должны были быть отведены боевиками.
Ранение в зоне АТО оказалось смертельным для жителя Ужгорода - вечная память Герою!
Комментарии
Рейтинг: 1
украинская военно-воздушная немощь
Рейтинг: 2
«Наш потенциал—это броневик „Дозор“ и миномет „Молот“.Это два вида вооружения, которое мы создали.А когда мы говорим — самолеты, авианосцы…Отрасли все уничтожены,потенциал нулевой,денег нет.Создание военного самолета типа Л-ки—это 3–4 млрд долларов.У нас ГОЗ на этот год—чуть больше 100 млн долларов.О каких военных самолетах в украине мы можем говорить.
украина ни технологично,ни финансово не в состоянии создать свой военный самолет даже самого легкого плана»(председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский
Рейтинг: -3
А почему Донбасс называют востоком Украины? Восток Украины – это Кубань!!!
Рейтинг: -2
Рейтинг: 2
смерть укронацистским убийцам и бандровским прихвостням и жидовским жополизам!!!!