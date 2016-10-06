Закарпатская 128-я бригада попала под крутой обстрел в зоне АТО (ВИДЕО)

08.10.2016 (20:52)

Террористы поливают огнем наших бойцов под Донецким аэропортом

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Второй день подряд террористы поливают огнем наших военных под Донецким аэропортом. Сегодня открыли огонь прямо посреди дня.Смотрите в сюжете Факты ICTV последствия танковой атаки, из которой российско-террористические войска начали так называемое "перемирье". Напомним - танки согласно Минских соглашений должны были быть отведены боевиками.